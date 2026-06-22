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"Lični neprijatelj" Vladimira Putina, koji je prvi otkrio vezu ruskog lidera sa olimpijskom gimnastičarkom Alinom Kabajevom, pronađen je mrtav.

Grigorij Nehorošev (69), bio je glavni urednik ruskih novina koje su 2008. godine objavile da ruski predsednik planira da se razvede od svoje supruge Ljudmile Putin i da oženi Alinu Kabajevu.

Nehorošev je umro u glavnom gradu Letonije, Rigi, gde je živeo u egzilu kao politički imigrant 11 godina.

1/12 Vidi galeriju Alina Kabajeva Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen YouTube

Prijatelji kažu da je preminuo u svom domu u baltičkoj NATO državi nakon što je pojeo pečurke koje je pronašao u dvorištu. Iako je bio ljubitelj branja gljiva, ispostavilo se da su bile otrovne.

Prijatelji su opisali Nehoroševa kao osobu koja je bila "prilično nervozna" u Rigi zbog straha od moguće likvidacije. Druga poznata ruska novinarka u Letoniji, Božena Rinska, nazvala je njegovu smrt "nepojmljivom".

Vladimir i Ljudmila Putin Foto: Profimedia

Igors Vatolins, koji ga je video neposredno pre smrti, rekao je da je urednik bio "relativno mlad i zdrav čovek, pun ideja i planova".

- Nehorošev je prvi otkrio ime Putinove vanbračne partnerke, ritmičke gimnastičarke Aline Kabajeve. Putin mu to očigledno nikada nije oprostio.

Kada je priča objavljena u aprilu 2008. godine, vlasnik novina Aleksandar Lebedev bio je primoran da ugasi list "Moskovski korespondent". Tajne službe su ispitivale Nehoroševa i pretile mu, pa je pobegao u inostranstvo, a kasnije se vratio u svoju zemlju.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Putin i Alina Kabajeva i navodno njihovi sinovi Ivan i Vladimir mlađi. Foto: Kremlin.ru / WillWest News / Profimedia, east2west news / WillWest News / Profimedia

Putin je na priču o Kabajevoj - koja je 30 godina mlađa od njega - reagovao porukom protiv "onih koji svojim šmrkljavim nosevima i erotskim fantazijama ulaze u tuđe živote". On i Kabajeva su tada demantovali navode, iako se danas smatra da je ta veza bila istinita.

Putin i dalje nije javno priznao odnos sa Kabajevom, koja sada ima 43 godine, ali se zna da imaju dvoje dece, Ivana (11) i Vladimira (7), piše "Metro". Iako za sada nema čvrstih dokaza o nasilnoj smrti Nehoroševa, više Putinovih protivnika umrlo je pod sumnjivim okolnostima.

Godine 2006. istraživačka novinarka Ana Politkovskaja ubijena je u Moskvi, a bivši FSB agent Aleksandar Litvinjenko otrovan je u Londonu radioaktivnim polonijumom-210.

Oligarh Boris Berezovskipronađen je obešen u Britaniji 2013. godine, dok je opozicioni političar Boris Njemcov ubijen blizu Kremlja 2015. godine.

Bivši Putinov "kuvar" i šef Vagnera, Jevgenij Prigožin, poginuo je u avionskoj nesreći 2023. godine. Sledeće godine opozicioni političar Aleksej Navaljni preminuo je u zatvoru u ruskom Arktiku.