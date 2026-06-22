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Bivši ministar saobraćaja u vladi španskog premijera Pedra Sančeza, Hoze Luis Abalos, osuđen je u ponedeljak na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih dela, u prvoj presudi od više sudskih postupaka povezanih sa vladajućom Socijalističkom partijom.

Ova neobično duga kazna rezultat je više krivičnih dela, među kojima je mito u vezi sa nabavkom maski tokom pandemije kovida-19, kao i narušavanje javnog poverenja koje je izazvao kao visokopozicionirana osoba kršenjem pravila, navodi se u presudi Vrhovnog suda.

- Društvo koje doživljava da oni na pozicijama moći deluju vođeni privatnim interesima ili interesima koji nisu povezani sa javnom službom doživljava gubitak institucionalne legitimnosti, što ugrožava stabilnost samog sistema - stoji u presudi.

Pedro Sančez Foto: Alessandra Tarantino/AP

Ipak, stvarno vreme koje će Abalos odslužiti ograničeno je španskim zakonom na oko 16 i po godina, saopštio je sud.

Presuda je doneta u trenutku kada je više od deset osoba bliskih premijeru pod istragom ili na sudu zbog korupcije, uključujući njegovu suprugu i brata, kao i uticajnu političku figuru, bivšeg socijalističkog premijera Hoze Luisa Rodrigeza Zapatera.

Sančez do sada nije imenovan ni u jednom od slučajeva. Na vlast je došao pre osam godina, zamenivši vladu desnog centra opterećenu korupcijom, uz obećanje da će očistiti politiku.

Kovid-19 Foto: Shutterstock

Upitan o kazni, premijer je rekao da vlada veruje u "transparentnost, zasluge i integritet" i da "nedvosmisleno osuđuje ponašanje koje je očigledno prekršilo te principe i zbog toga žali".

Javna zabrinutost zbog korupcije je znatno niža nego pre 10 godina, ali ankete pokazuju da ponovo raste na listi glavnih problema u očima birača, rekao je Luis Kornago-Bonal, politikolog sa Londonske škole ekonomije (LSE) i savetnik u konsultantskoj firmi Teneo.

- S obzirom na optužbe koje sada opterećuju i vlast i opoziciju, postoji rizik da Španija uđe u dužu fazu javnog nezadovoljstva i dublje polarizacije - dodao je.