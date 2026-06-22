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Reflektirajući bazen na Nacionalnom trgu u Vašingtonu ponovo će biti ispražnjen radi popravke nakon što su se alge i ljuštenje boje pojavili samo nekoliko nedelja nakon obnove vredne 14,7 miliona dolara, dok je predsednik Donald Tramp zapretio zatvorskom kaznom svakome ko bude uhvaćen u oštećivanju bazena.

Uprava za vode Vašingtona izdala je dozvolu za pražnjenje pravougaonog bazena dugog 609 metara, dok je kompanija angažovana za popravku saopštila da će sanirati bazen u okviru garancije. Služba nacionalnih parkova nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp završio posetu Kini Foto: Mark Schiefelbein/AP

Ljuštenje boje i pojava algi uočeni su ubrzo nakon što je Tramp 6. juna proglasio završetak projekta obnove. Izražena je zabrinutost zbog ugovora bez javnog tendera za ponovno premazivanje bazena uoči proslave 250. godišnjice države.

Radnici Službe nacionalnih parkova su ranije ove nedelje ubacili vodonik-peroksid u bazen kako bi suzbili alge. Tramp je, bez dokaza, za stanje ove znamenitosti okrivio vandale.

U ponedeljak je ponovio upozorenje američke državne tužiteljke Dženin Piro da će krivično goniti osobe optužene za pokušaj uništavanja bazena.

- Imajte na umu da postoji kazna od 10 godina zatvora za uništavanje ili čak pokušaj uništavanja takvih stvari - upozorio je Tramp na društvenim mrežama.

Uništavanje savezne imovine može nositi maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora. Najmanje pet osoba je uhapšeno, dok je pet drugih dobilo prekršajne prijave, prema medijskim izveštajima. Policija američkih parkova nije odmah odgovorila na zahtev za komentar.