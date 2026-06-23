OMEGA BLOK PRŽI EVROPU, MORALI DA GASE NUKLEARKU, "RIZIK I ZA ZDRAVE"! U Francuskoj 19 mrtvih, crveni alarm u Engleskoj, drama na aerodromu u Frankfurtu (FOTO)
Toplotni talas koji ovih dana pogađa velike delove Evrope poznat je kao Omega blok jer ima oblik tog grčkog slova, sa velikim područjem vrućeg vazduha u sredini i hladnijim vazduhom s obe strane.
Britanski Gardijan prenosi da je to za Rojters izjavila Kler Barns, klimatolog na Imperijal koledžu u Londonu.
- On (Omega bloka) uvlači topli vazduh iz severne Afrike, iz Sahare, zato imamo ovu zaista intenzivnu vrućinu. Veoma se sporo kreće, što znači da nema vetra, nema povetarca koji bi omogućio predah (od vrućina) - kazala je Barns.
Ona je ocenila da su "toplotni talasi i oluje pojačani zbog klimatskih promena koje dižu temperature i uzrokuju više padavina".
Pada britanski rekord star pola veka
Temperature u Velikoj Britaniji mogle bi da dosegnu 40 stepeni Celzijusa u pojedinim delovima Engleske i Velsa, čime bi bio oboren rekord za najvreliji jun od kada su počela merenja, a koji je postavljen 1976. godine.
Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva izdala je crveno zdravstveno upozorenje za šest regiona Engleske koje važi od 1 sat ujutru u sredu do 23 sata u četvrtak.
Ono ukazuje na "rizik po život čak i za zdravo stanovništvo", kao i na uticaje koji prevazilaze zdravstvenu i socijalnu zaštitu, sa potencijalnim efektima na transportne sisteme, hranu, vodu, snabdevanje energijom i preduzeća.
Ovo je drugo crveno zdravstveno upozorenje zbog vrućina koje su izdale britanske vlasti, nakon prvog objavljenog u julu 2022. kada su temperature prvi put skočile iznad 40 stepeni Celzijusa.
I druge delove Evropu zahvatio je žestok toplotni talas.
Tragedija u Francuskoj
U Francuskoj je izdato crveno upozorenje za više od polovine departmana zemlje, koje se odnosi na oko 39 miliona ljudi, a od proteklog vikenda je najmanje 19 osoba umrlo, uključujući dvoje dece ostavljene u vrelom automobilu.
Ekipe Hitne pomoći nisu uspele da reanimiraju decu, uzrasta dve i četiri godine, koje je majka pronašla bez svesti u porodičnom automobilu ispred njihove kuće u ponedeljak.
Ova tragedija je usledila nakon smrti tri osobe, starosti između 80 i 95 godina, koje su preminule u blizini Bordoa tokom vikenda usled zdravstvenih problema izazvanih ekstremnim temperaturama, a još trinaest ljudi se udavilo u nesrećama prilikom plivanja.
Iz francuske vlade je najavljeno da će premijer Sebastijan Lekornu danasa da održi krizni sastanak kabineta nakon što je više od 1.350 škola zatvoreno zbog vrućina.
U ovoj zemlji je i nuklearna elektrana na jugozapadu zemlje, blizu Tuluza, isključila reaktor pošto se rashladna voda koju izvlače iz obližnje reke previše zagrejala.
Prema podacima meteorologa, Pariz bi trebalo da danas zabeleži najvišu temperaturu za jun, koja bi mogla da dostigne 38,4 stepena Celzijusa.
Italija je juče izdala crveno upozorenje na toplotni talas za 12 gradova.
U Španiji su temperature bile 5-10 stepeni Celzijusa iznad normalnih za ovo doba godine, a ta razlika iznosila je više od deset stepeni Celzijusa u nekim severnim oblastima.
Gori i hladi sever Španije
U San Sebastijanu, na tradicionalno hladnijem severu Španije, temperatura je juče iznosila 40 stepeni Celzijusa, što je više nego dvostruko vrelije od istorijskog proseka tog grada za 22. jun.
Prognozira se da će toplotni talas u Belgiji trajati nedelju dana sa temperaturama "najtoplijim ikada zabeleženim".
Nemačka je zabeležila porast broja smrtnih slučajeva prilikom plivanja, a vlasti su tokom vikenda prijavile pet takvih slučajeva.
Policija je u ponedeljak saopštila da su nekoliko putnika pogođenih vrućinom zbrinule službe Hitne pomoći na aerodromu u Frankfurtu prethodnog dana nakon što je njihov avion zadržan više od sat vremena na pisti pre poletanja.
(Kurir.rs/The Guardian/Preveo i priredio: N. V.)
Smrti su usledile nakon smrti tri starije osobe, starosti između 80 i 95 godina, koje su preminule u blizini Bordoa tokom vikenda usled zdravstvenih problema izazvanih ekstremnim temperaturama, rekao je zvaničnik. Još trinaest ljudi se udavilo u nesrećama pri plivanju.