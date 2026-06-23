Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Guo Điakun, izjavio je u ponedeljak da Japan nazaduje kroz težnje ka remilitarizaciji i da korača putem bez povratka.

„Japanski osvajači, koji su sprovodili masovne i monstruozne eksperimente na ljudima, kao i biološki rat, zauvek će ostati upisani na stubu srama istorije“, rekao je Guo na konferenciji za novinare.

Guo je naveo da je Habarovski proces iz 1949. godine, kao nastavak i dopuna Tokijskog procesa, ostavio veliki broj sačuvanih audio-zapisa, transkripata i materijalnih dokaza. Prema njegovim rečima, oni čine potpun i čvrst lanac dokaza koji razotkriva zločine japanske vojske povezane sa biološkim ratovanjem.