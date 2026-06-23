Kina: Remilitarizacija Japana nazadovanje i put bez povratka
Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, Guo Điakun, izjavio je u ponedeljak da Japan nazaduje kroz težnje ka remilitarizaciji i da korača putem bez povratka.
„Japanski osvajači, koji su sprovodili masovne i monstruozne eksperimente na ljudima, kao i biološki rat, zauvek će ostati upisani na stubu srama istorije“, rekao je Guo na konferenciji za novinare.
Guo je naveo da je Habarovski proces iz 1949. godine, kao nastavak i dopuna Tokijskog procesa, ostavio veliki broj sačuvanih audio-zapisa, transkripata i materijalnih dokaza. Prema njegovim rečima, oni čine potpun i čvrst lanac dokaza koji razotkriva zločine japanske vojske povezane sa biološkim ratovanjem.
„Ta otkrića otvorila su oči mnogima širom sveta, uključujući i japansku javnost, kada je reč o ovom mračnom i zastrašujućem poglavlju istorije“, rekao je Guo.
Istakao je da se samo poštovanjem istorijskih presuda i činjenica, popunjavanjem praznina u istorijskom sećanju i očuvanjem mira može sprečiti ponavljanje ratnih tragedija.
„Pozivamo Japan da ozbiljno preispita svoju prošlost, da napravi jasan raskid sa militarizmom i da konkretnim postupcima stekne poverenje svojih azijskih suseda i međunarodne zajednice“, dodao je Guo.
KIneska medijska grupa