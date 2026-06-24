Slušaj vest

Američki novinar Taker Karlson saopštio je da neće podržati Republikansku stranku.

- Ne bih podržao Republikansku stranku. Nema šanse da bih podržao Republikansku stranku. Neću podržati Demokratsku stranku. Ne znam šta ću da radim - rekao je u intervjuu za jedan podkast.

- Kako bih ja ili bilo koji američki birač mogao da podrži političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama i koja stavlja interese strane zemlje iznad interesa svojih građana - dodao je.

Karlson, koji je nekada bio aktivni pristalica Trampa, vodeći kampanju među biračima da se okupe oko njega, prešao je u opoziciju nakon niza spoljnopolitičkih poteza aktuelne administracije, posebno pokretanja operacije protiv Irana, rekavši da se razočarao predsednikovom politikom.

(Kurir.rs/TASS)

Ne propustitePlaneta"RAT JE IZGUBLJEN, SADA ĆE DA SE IZVLAČE" Čuveni komandant Strelkov iz zatvora OSUO PALJBU po ruskoj eliti! Ukrajinci spremaju MASOVNI UDAR, nesposobni smo
Igor Strelkov Vladimir Putin
PlanetaIZRAELSKA VOJSKA UBILA DVOJICU PALESTINSKIH TINEJDŽERA! Izbili veliki protesti na Zapadnoj obali! IDF: "Eliminisani su, bacali su Molotovljeve koktele" (FOTO)
x01 EPA Alaa Badarneh.jpg
PlanetaSVET RADIJE "HRANI" SUKOBE NEGO ŠTO POMAŽE GLADNIK: Papa Lav posetio Svetski program za hranu
profimedia-1061595230.jpg
PlanetaHAOS U VAŠINGTONU! Radnici moraju da isprazne bazen dug 600 metara, Tramp zapretio zatvorskim kaznama! (VIDEO)
102 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg