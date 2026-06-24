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Američki novinar Taker Karlson saopštio je da neće podržati Republikansku stranku.

- Ne bih podržao Republikansku stranku. Nema šanse da bih podržao Republikansku stranku. Neću podržati Demokratsku stranku. Ne znam šta ću da radim - rekao je u intervjuu za jedan podkast.

- Kako bih ja ili bilo koji američki birač mogao da podrži političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama i koja stavlja interese strane zemlje iznad interesa svojih građana - dodao je.

Karlson, koji je nekada bio aktivni pristalica Trampa, vodeći kampanju među biračima da se okupe oko njega, prešao je u opoziciju nakon niza spoljnopolitičkih poteza aktuelne administracije, posebno pokretanja operacije protiv Irana, rekavši da se razočarao predsednikovom politikom.