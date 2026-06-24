TAKER KARLSON ŠOKIRAO SVE! Progovorio o narednim američkim izborima - "Ne znam šta ću da radim..."
Američki novinar Taker Karlson saopštio je da neće podržati Republikansku stranku.
- Ne bih podržao Republikansku stranku. Nema šanse da bih podržao Republikansku stranku. Neću podržati Demokratsku stranku. Ne znam šta ću da radim - rekao je u intervjuu za jedan podkast.
- Kako bih ja ili bilo koji američki birač mogao da podrži političku stranku koja nije lojalna Sjedinjenim Državama i koja stavlja interese strane zemlje iznad interesa svojih građana - dodao je.
Karlson, koji je nekada bio aktivni pristalica Trampa, vodeći kampanju među biračima da se okupe oko njega, prešao je u opoziciju nakon niza spoljnopolitičkih poteza aktuelne administracije, posebno pokretanja operacije protiv Irana, rekavši da se razočarao predsednikovom politikom.
(Kurir.rs/TASS)