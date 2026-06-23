Da li obično bacate ulaznice nakon što pogledate predstavu, utakmicu ili izložbu? Ostanite sa mnom i saznajte zašto to ne treba da radite. Prošle godine sam bila u Jusiju u provinciji Junan da gledam fudbalsku utakmicu. A sa ulaznicom za utakmicu, dobila sam i popuste za smeštaj u hotelu, hranu i posetu atrakcijama u okolini, bilo je stvarno povoljno! Tako sam iz prve ruke iskusila novi model „ekonomije zasnovane na ulaznicama“.