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Da li obično bacate ulaznice nakon što pogledate predstavu, utakmicu ili izložbu? Ostanite sa mnom i saznajte zašto to ne treba da radite. Prošle godine sam bila u Jusiju u provinciji Junan da gledam fudbalsku utakmicu. A sa ulaznicom za utakmicu, dobila sam i popuste za smeštaj u hotelu, hranu i posetu atrakcijama u okolini, bilo je stvarno povoljno! Tako sam iz prve ruke iskusila novi model „ekonomije zasnovane na ulaznicama“.

Pripremila: Đi Sju

03:39
Kako mala ulaznica pokreće veliko potrošačko tržište Izvor: Kineska medijska grupa

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