"ZNAČAJNA DOSTIGNUĆA, POSEBNO OKO ORMUSKOG MOREUZA I LIBANA" Glavni iranski pregovarač zadovoljan "putovanjem" u Švajcarsku, ali je sve "te na početku"
Predsedavajući iranskog parlamenta i glavni pregovarač Islamske Republike Mohamed Bager Galibaf pozdravio je jutros prvu rundu razgovora sa SAD održanu u Švajcarskoj u ponedeljak.
"Iz moje perspektive, ovo putovanje je donelo neka značajna dostignuća, posebno u vezi sa razgovorima o Ormuskom moreuzu, onima o Libanu, pitanju izuzeća od naftnih sankcija i odmrzavanju zamrznute imovine, što je jedan od napretka koji ostvarujemo. Naravno, verujemo da smo tek na početku ovog rada i moramo da nastavimo napore", objasnio je on u video snimku objavljenom na Telegramu.
Pregovarač je rekao da se Izrael "žestoko protivi ovom pregovaračkom procesu, koji vidi kao pretnju po sam svoj opstanak i pokušava da sabotira".
Galibaf je posle Švajcarske kratko boravio u Omanu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem.
Primio ih je omanski ministar spoljnih poslova Badr Albusaidi.
Memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teheran je potpisan prošle nedelje, a sada vodeći američki i iranski pregovarači u 60-dnevnom periodu pokušavaju da postignu dogovor o tehničkim detaljima o budućem mirovnom sporazumu.
(Kurir.rs/Beta)