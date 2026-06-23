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Predsedavajući iranskog parlamenta i glavni pregovarač Islamske Republike Mohamed Bager Galibaf pozdravio je jutros prvu rundu razgovora sa SAD održanu u Švajcarskoj u ponedeljak.

"Iz moje perspektive, ovo putovanje je donelo neka značajna dostignuća, posebno u vezi sa razgovorima o Ormuskom moreuzu, onima o Libanu, pitanju izuzeća od naftnih sankcija i odmrzavanju zamrznute imovine, što je jedan od napretka koji ostvarujemo. Naravno, verujemo da smo tek na početku ovog rada i moramo da nastavimo napore", objasnio je on u video snimku objavljenom na Telegramu.

Pregovarač je rekao da se Izrael "žestoko protivi ovom pregovaračkom procesu, koji vidi kao pretnju po sam svoj opstanak i pokušava da sabotira".

1/5 Vidi galeriju Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

Galibaf je posle Švajcarske kratko boravio u Omanu sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem.

1/6 Vidi galeriju Američki potpredsednik Džej Di Vens na pregovorima s Iranom u Burgenštoku u Švajcarskoj Foto: Fabrice Coffrini/Keystone, FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Urs Flueeler/Pool Keystone

Primio ih je omanski ministar spoljnih poslova Badr Albusaidi.

1/10 Vidi galeriju Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Fabrice Coffrini/Keystone

Memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teheran je potpisan prošle nedelje, a sada vodeći američki i iranski pregovarači u 60-dnevnom periodu pokušavaju da postignu dogovor o tehničkim detaljima o budućem mirovnom sporazumu.