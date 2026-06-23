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Dve osobe su ubijene u pucnjavi u biblioteci na severu Kalifornije, a osumnjičeni napadač je u pritvoru, saopštila je američka policija.

Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama.

Policija je odgovorila na poziv iz biblioteke u okrugu Bjut oko 17 sati juče po lokalnom vremenu

Tokom poziva su se čuli vriska i pucnjava.

Pucnjava u biblioteci u Kaliforniji, dvoje mrtvih, dete ranjeno Foto: screeenshot YT/ktla

Osumnjičeni je uhapšen dok je pokušavao da pobegne.

Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene.

Policija je saopštila da nema dodatne pretnje po javnost i da je istraga o napadu u toku.

(Kurir.rsBeta-AP)

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