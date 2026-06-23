Pucnjava u biblioteci u Kaliforniji, dvoje mrtvih, dete ranjeno, osumnjičeni je uhapšen dok je pokušavao da pobegne
UŽAS U KALIFORNIJI
PUCNJAVA U BIBLIOTECI, DVOJE MRTVIH, DETE RANJENO! Tokom poziva policiji čula se vriska, zatvorene okolne ulice, osumnjičeni za napad u pritvoru (VIDEO)
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Dve osobe su ubijene u pucnjavi u biblioteci na severu Kalifornije, a osumnjičeni napadač je u pritvoru, saopštila je američka policija.
Jedno dete je prevezeno u bolnicu sa lakšim povredama.
Policija je odgovorila na poziv iz biblioteke u okrugu Bjut oko 17 sati juče po lokalnom vremenu
Tokom poziva su se čuli vriska i pucnjava.
Pucnjava u biblioteci u Kaliforniji, dvoje mrtvih, dete ranjeno Foto: screeenshot YT/ktla
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Osumnjičeni je uhapšen dok je pokušavao da pobegne.
Ulice oko biblioteke su privremeno zatvorene.
Policija je saopštila da nema dodatne pretnje po javnost i da je istraga o napadu u toku.
(Kurir.rsBeta-AP)
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