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Supruga muškarca (43) iz Skoplja, koji se dovodi u vezu sa brutalnim ubistvom Stavrule Leventaki (43) na Kritu, tvrdi da je njen suprug nevin i da je priznanje dao pod pritiskom, nakon što mu je, prema njenim rečima, bio ugrožen život.

U intervjuu za grčku televiziju Mega Channel, iznela je ozbiljne optužbe, navodeći da je njen muž bio primoran da prizna zločin koji, kako tvrdi, nije počinio.

Bezuslovno poverenje i odbrana porodice

Naglasila je da svog supruga poznaje punih 25 godina i da on "ni mrava ne bi povredio". Prema njenim rečima, cela Hanja ga ceni kao porodičnog čoveka i uzornog radnika koji je dve decenije proveo u istoj firmi.

- Njemu tako nešto nikada ne bi palo na pamet. Imali smo zajedničke planove, snove, dobili smo dozvolu za gradnju sopstvene kuće i planirali selidbu. Ovo je čista nameštaljka i ja ću stajati uz njega do samog kraja - izjavila je supruga, dodajući da je spremna da prihvati krivicu ako se dokaže suprotno, ali da je ubeđena da iza svega stoje drugi ljudi.

Priznanje pod pretnjom i strah za život

Iako je odbila da javno imenuje sumnjive osobe, prepuštajući to nadležnim organima, supruga je ponudila objašnjenje za suprugovo iznenadno priznanje zločina. Ona tvrdi da je on bio pod velikim pritiskom i da mu je život bio ugrožen.

- Priznao je jer su mu pretili. On je čovek koji bi dao život za mene, našu decu i svoju sestru. Sigurna sam da je preuzeo krivicu na sebe kako bi nas zaštitio - rekla je supruga.

Istakla je da mu je mobilni telefon bio oduzet, da je bio preplašen i da mu nije bilo dozvoljeno da govori.

Odnos sa žrtvom i odbacivanje romantičnog motiva

Govoreći o ubijenoj Stavruli Leventaki, koja im je izdavala kuću, opisala ju je kao "čudnu osobu", ali je naglasila da su njihovi odnosi uvek bili strogo formalni i korektni. Kirija i računi su uvek plaćani na vreme, a kuća je održavana u besprekornom stanju.

Takođe je oštro demantovala medijske spekulacije o navodnoj aferi između njenog muža i žrtve, nazivajući te tvrdnje gnusnim besmislicama.

Istakla je da je njihov brak savršen i da je u svakom trenutku, preko aplikacije na telefonu, mogla da vidi gde se njen suprug nalazi. Napomenula je da je policija još uvek nije pitala za podatke sa te aplikacije, ali da veruje da će istraga sve utvrditi.

Razjašnjenje o video-snimku i sigurnosnim kamerama

Na kraju, osvrnula se i na video-snimak na kojem njen suprug razgovara sa bratom žrtve. Objasnila je da se radilo o njihovom prvom susretu kada je brat tražio neke stvari, te da mu je njen suprug samoinicijativno ponudio da uđe i pregleda kuću kako bi otklonio svaku sumnju.

Što se tiče nedavno instaliranih sigurnosnih kamera u objektu, naglasila je da je žrtva bila obaveštena o tome i da je dala pristanak. Dodala je da lično nije imala pristup snimcima sa kamera samo zato što ćerke još uvek nisu stigle da joj instaliraju aplikaciju, a ne zato što je suprug išta krio od nje.