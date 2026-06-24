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Posle serije snažnih ukrajinskih udara na Rusiju, kada su se na meti raketa i dronova našli prestonica Moskva i strateški objekti poput naftne infrastrukture i fabrika specijalizovane tehnike, sve je više glasova u Rusiji koji zahtevaju odlučnu reakciju.

Upravo nakon ponižavajućih napada poslednjih meseci vojni blogeri na Telegramu i drugi korisnici društvenih mreža sve glasnije pozivaju na povratak generala Sergeja Surovikina, poznatijeg kao "general Armagedon".

Sergej Surovikin Foto: Sergey Guneev / Sputnik / Profimedia

Dobio je nadimak "general Armagedon" zbog taktike masovnih raketnih udara na infrastrukturu Ukrajine.

- Kako da kažem... Imamo dovoljno sredstava da ih "sj*bemo"... Ali nema komande niti zaduženja... To je sve, čekamo... Da su tu Prigožin Ženja ili general Armagedon Surovikin, već bi ih "razj*bali" - komentar je jednog Rusa na vesti o pretnjama Ukrajinaca da će napasti Krimski most.

I politikolog Sergej Karaganov je za ruski portal Cargrad takođe prošle nedelje pomenuo mogućnost povratka Surovikina na čelo ruskih snaga u Ukrajini, pominjući ga kao čoveka koji bi bio spreman da upotrebi taktičko nuklearno oružje.

- Ako se donese politička odluka, ostaje pitanje vojnog vođe sposobnog da preuzme odgovornost za ovaj udar. Na primer, legendarni "general Armagedon" Sergej Surovikin, koji se trenutno fokusira na Afriku, odličan je kandidat. Ima sigurnu ruku - rekao je Karaganov.

Putinu će biti teško da donese ovu odluku, ali će imenovati čvrstog generala koji to može da uradi, tvrdi ruski politikolog.

Mnogi komentarišu da će Surovikin utvrditi Krim, nakon što su jaki ukrajinski udari izazvali paniku na poluostrvu.

Ovo nije prvi put da se spekuliše o povratku Surovikina u Ukrajinu. Krajem prošle godine Cargrad, u vlasništvu milionera i medijskog magnata Konstantina Malofejeva, pisao je da je moguć povratak "generala Armagedona" na front.

Taj medij je pisao da bi Surovikin mogao rekonfigurisati stvari na frontu kako bi se "slomio" zastoj, pre svega masovnijim napadima raketa i dronova na ukrajinske vojne i energetske objekte.

Rusko Ministarstvo odbrane i Kremlj ni tada, a ni sada, nisu komentarisali glasine o mogućem povratku Surovikina u Ukrajinu. O tome najbolje svedoči činjenica da je poslednji tekst o Surovikinu na sajtu TASS-a objavljen još 2023. godine, nakon njegovog pada u nemilost.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov tada je odbio da komentariše gde je general Surovikin.

Pad u nemilost i specijalna misija u Africi

Prošlo je gotovo tri godine otkako je ime generala Surovikina nestalo iz medija. Nakon pobune Vagnera u junu 2023. godine, komandant koji je smatran izuzetno efikasnim je prestao da se pojavljuje u javnosti.

Surovikin je tokom pobune snimio video poruku kojim je zahtevao da se zaustavi marš na Moskvu Prigožinovih boraca.

- Zajedno smo prošli težak, naporan put. Zajedno smo se borili, rizikovali, trpeli gubitke i zajedno pobeđivali. Iste smo krvi. Mi smo ratnici. Pozivam vas da stanete, pokorite se volji i naređenju izabranog predsednika Ruske Federacije. Zaustavite kolone i vratite ih u njihove stalne baze - poručio je tada Surovikin Vagnerovcima.

Surovikin je tada poslednji put viđen u javnosti, do objavljivanja fotografije 2024. godine, koja je kao što ćemo videti, pokrenula niz spekulacija o njegovom angažmanu.

Jevgenij Prigožin je odlučio da rizikuje i nastavio je svoj marš na Moskvu, usput obarajući nekoliko ruskih helikoptera i komandni avion Il-22M, ali je u poslednjem trenutku odlučio da ne uđe u prestonicu.

Jevgenij Prigožin Foto: AP/Prigozhin Press Service

Prema verziji koju je izneo Aleksandar Lukašenko, Prigožin je pristao da povuče plaćenike na teritoriju Belorusije i okonča sukob. Ovaj dogovor ga je koštao života. Dva meseca kasnije, avion u kojem su bili Prigožin i njegovi saborci iz vrha Vagnera eksplodirao je u vazduhu.

Odmah nakon pobune, pojavili su se izveštaji da je Surovikin navodno bio upoznat sa Prigožinovim planovima, ali ih nije prijavio komandi. Tada se spekulisalo da je uhapšen ili smešten u kućni pritvor.

Surovikinova ćerka je tvrdila da je u kontaktu sa svojim ocem i insistirala je da on nije bio pritvoren.

Godinu dana kasnije isplivale su fotografije generala Surovikina, za koje se tvrdi da su nastale u Africi, a na kojima se vidi vidno mršaviji general kako puši lulu. Među Rusima se tada spekulisalo da su ga Sergej Šojgu i Junus Bek Jevkurov angažovali kao čoveka za specijalne zadatke na crnom kontinentu, i da je preuzeo komandu nad tzv. "Afričkim korpusom".

Prema zvaničnim podacima, on rukovodi grupom ruskih vojnih specijalista u Alžiru.

Biografija Surovikina

Sergej Vladimirovič Surovikin rođen je 11. oktobra 1966. Veteran je rata u Avganistanu, tadžikistanskog građanskog rata, Drugog čečenskog rata i ruske vojne intervencije u Siriji. Od oktobra 2022. do januara 2023. bio je komandant svih ruskih snaga u Ukrajini, a zamenik komandanta od januara 2023. do avgusta 2023. godine.

Surovikin je učestvovao u oružanom sukobu tokom Avgustovskog puča 1991. godine, kada su tvrdolinijaši unutar Komunističke partije Sovjetskog Saveza pokušali da preuzmu kontrolu nad zemljom od predsednika Mihaila Gorbačova.

U noći 21. avgusta, konvoj 1. bataljona 15. motorizovanog puka, kojim je tada komandovao Sergej Surovikin, blokirali su demonstranti. U sukobu su poginule tri osobe, jedine žrtve tokom puča, a jedno borbeno vozilo pešadije je spaljeno.

Sergej Surovikin Foto: Vitaliy Pikov/WillWest News/Profimedia

Puč je propao posle samo dva dana uz povratak Gorbačova na vlast. Surovikin je potom uhapšen, ali je u decembru 1991. godine moskovsko tužilaštvo odbacilo krivični postupak protiv njega i drugih vojnika "zbog nedostatka dokaza".

Prema sećanjima učesnika događaja, naređenje za puštanje kapetana Surovikina lično je izdao ruski predsednik Boris Jeljcin.

Igrao je važnu ulogu u stvaranju Glavne uprave vojne policije, a potom je komandovao Istočnim vojnim okrugom između 2013. i 2017. godine. Od 2017. godine je komandovao ruskom grupom snaga u Siriji, kao vrhovni komandant Vazdušno-kosmičkih sila Rusije.

Imenovanje generala kombinovane vojske na čelo avijacije je tada izazvalo negodovanje u pojedinim krugovima, ali se smatra da je Surovikinova žestoka vazdušna kampanja po islamističkim ciljevima u arapskoj republici dovela do preokreta toka rata u korist Bašara al-Asada.

Tokom rata u Ukrajini, Surovikin je u početku bio komandant Južne grupe snaga ruskih oružanih snaga. 8. oktobra 2022. godine postao je komandant svih ruskih snaga u Ukrajini.

Pod njegovim vođstvom izgrađena je čuvena "Surovikinova linija" - lanac moćnih utvrđenja, gustih minskih polja i ukopanih položaja koji su zaustavili letnju ofanzivu najboljih ukrajinskih trupa 2023. godine.

Uništeni ukrajinski tenkovi i oklopna vozila tokom ofanzive Foto: EPA

Dejvid H. Randel i Majkl Gfoler su Surovikina u članku za Njuzvik uporedili sa američkim generalom Vilijamom Tekumseom Šermanom, koji je bio notoran zbog efikasne kampanje terora koju je sprovodio na američkom jugu tokom Građanskog rata u SAD.

Prema autorima, Putin je predao komandu Surovikinu, odlučivši da promeni strategiju zbog masovne vojne i ekonomske intervencije Zapada.

Surovikin je tada, prema članku dvojice autora, izjavio da neće biti polumera i počeo je da uništava neprijateljsku infrastrukturu. Autori veruju da je general Šerman u svoje vreme postupio na potpuno isti način, uništavajući neprijateljsku železničku mrežu.

Valerij Zalužni, bivši komandant Oružanih snaga Ukrajine, izneo je sledeće, kritičko mišljenje o Surovikinu.

- Uz dužno poštovanje prema gospodinu Surovikinu, ako ga pogledate, on je kao komandanti iz vremena Petra Velikog, nasilnik. Pogledaš ga i shvatiš da ili ćeš ispuniti naređenje, ili si gotov.

Sergej Surovikin Foto: Screenshot Vesti.ru

Prema analitičarima britanskog Telegrafa, Surovikinove organizacione sposobnosti i bezobzirnost čine ga opasnim protivnikom za ukrajinsku vojsku. Dara Masiko, viši saradnik u korporaciji RAND, smatra da je Surovikin "najkompetentniji komandant koga je Rusija ikada imenovala".

Taj list piše da je Surovikin uspeo da dobije dozvolu od Vladimira Putina da se povuče iz Hersona, i suprotno predviđanjima, uspeo je da povuče svoje trupe bez većih gubitaka i krvoprolića.

I Njujork tajms se složio u oceni da je Surovikin efikasan general, posebno kada je u pitanju sprovođenje složenih vojnih operacija. Takođe su kao primer naveli povlačenje trupa iz Hersona.

General je insistirao na tome, dozvoljavajući ruskim snagama da koriste reku Dnjepar za odbranu od daljeg ukrajinskog napada. Prema rečima američkih zvaničnika, cela operacija je pokazala sofisticiranu vojnu lukavost koja je ranije nedostajala ruskoj vojsci.