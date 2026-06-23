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Jedna od zastrašujućih poruka sa zahtevom za otkupninu, koja je poslata neutešnoj porodici Nensi Gatri, sadržala je uznemirujuće izvinjenje zbog njenog slučajnog ubistva, navodi se u novom dramatičnom izveštaju.

Uznemirujući imejl od 6. februara poslat je portalu TMZ sa iste IP adrese kao i prethodna ucenjivačka pisma. Ta pisma su bila puna jezivih detalja o noći kada je Gatri - majka voditeljke NBC-jeve emisije "Tudej" Savane Gatri - oteta iz svog doma u Arizoni, uključujući i informacije o tome šta je nosila na sebi, otkrili su izvori bliski istrazi za medij Air Mail.

Zahtev za otkup u bitkoinima

Navodni otmičar je prvobitno, u poruci od 2. februara, tražio 4 miliona dolara u bitkoinima, opisao Gatrijevu kao "bezbednu ali uplašenu" i detaljno naveo uslove za razmenu. Ovo je ubedilo istražitelje da imaju posla sa pravim otmičarima, a ne sa bolesnim internet šaljivdžijama.

Nensi Gatri nestala Foto: Pima County Sheriff's DepartMEGA / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, naredna poruka poslata 6. februara počela je bizarnim, nepovezanim "izvinjenjem" zbog njene slučajne smrti, tvrdi ovaj medij. Zatim je sugerisano da bi telo 84-godišnje žrtve otmice moglo biti vraćeno uz određenu cenu, iako konkretan iznos nije naveden.

To je takođe izazvalo emotivnu reakciju Savane i njenih brata i sestre, koji su se sutradan oglasili na Instagramu u video-snimku od 20 sekundi, poručivši otmičarima:

"Primili smo vašu poruku i razumemo".

Voditeljka je kasnije molila otmičara da im "vrati majku", dodajući da im je njen povratak "veoma dragocen“ i da će "platiti".

TMZ demantuje navode o smrti

Nakon što je priča Air Mail-a objavljena, TMZ je izvestio da u poruci sa zahtevom za otkup koju su oni primili nije pisalo da je Gatrijeva mrtva, niti je ona sadržala izvinjenje. TMZ je opisao primljene poruke kao pisma nekoga ko tvrdi da zna ko je kidnapovao Nensi i gde se ona nalazi – ali je autor negirao da je on sam otmičar.

1/6 Vidi galeriju Nensi Gatri Savana Gatri Foto: Fbi

Nensi Gatri se vodi kao nestala od 1. februara, nakon što su vlasti posumnjale da je kidnapovana iz svog doma u Tusonu.

Nakon njenog nestanka, gomila poruka sa zahtevima za otkup preplavila je njenu porodicu i medije. Istražitelji su sve poruke sortirali u tri kategorije: poruke sa konkretnim i tačnim informacijama o Gatrijevoj ("dobre"), poruke poput one koja je pominjala njenu slučajnu smrt ("loše") i ostale zlonamerne i lažne dojave ("zle").

Savana Gatri je u intervjuu za emisiju "Tudej" ranije ove godine priznala da je većina poruka o otkupu poslatih njenoj porodici bila lažna.

Ipak, dodala je: "Sklona sam da verujem da su dve poruke koje smo primili, i na koje smo odgovorili, zaista prave".

Do sada nema uhapšenih niti novih opipljivih tragova, a istraga o ovom misterioznom nestanku se nastavlja.

Otmičar možda imao saučesnika?

Istražitelji smatraju da poruke ukazuju da je otmičar obrazovan i upućen u kriptovalute. Takođe se navodi da izvinjenje sugeriše da otmičar možda nije hladnokrvni član kartela, već lokalni oportunista.

Savna Gatri Foto: Youtube/Printscreen/TODAY

Vlasti istražuju i mogućnost da je otmičar imao saučesnika - maskiranog muškarca koji je viđen kako pokušava da ukloni kameru na vratima kuće u noći nestanka.

Federalni istražitelji smatraju da nespretan pokušaj uklanjanja kamere ne odgovara profilu sofisticiranog počinioca. Za sada nijedan osumnjičeni nije javno identifikovan.

Prema izveštajima "Page Six", pronađeni su ograničeni fizički dokazi, uključujući jedan pramen kose i rukavica u blizini kuće. DNK tragovi sa mesta događaja analizirani su u FBI laboratoriji posle početnog testiranja u privatnoj laboratoriji na Floridi.

Pet meseci agonije: Najviši savezni nivo uključen u potragu za Nensi Gatri

Prošlo je više od 20 nedelja otkako je prijavljen nestanak Nensi Gatri, a ovaj izuzetno komplikovan slučaj i dalje se vodi pod najvećim stepenom uzbune. Kako bi se sklopile sve kockice ovog zamršenog mozaika, u potragu su od samog početka uključeni najviši državni i savezni resursi Sjedinjenih Američkih Država.

Ozbiljnost situacije potvrđuje i reakcija iz Bele kuće. Kada je Nensi nestala, predsednik SAD Donald Tramp lično je pozvao voditeljku Savanu Gatri kako bi joj pružio podršku u najtežim trenucima, a ubrzo potom se oglasio i na svojoj platformi Truth Social.

Tramp je tada potvrdio da je izdao zvanično naređenje da se sve savezne agencije za sprovođenje zakona hitno i bez odlaganja stave na raspolaganje porodici Gatri i lokalnim vlastima na terenu.

1/6 Vidi galeriju Policijska potraga za nestalom Nensi Gatri, majkom voditeljke NBC Savane Gatri Foto: Jan Sonnenmair / Getty images / Profimedia

Zajednička istraga pod velom stroge tajnosti

Na samom terenu, Federalni istražni biro (FBI) i Šerifova kancelarija okruga Pima preuzeli su zajedničko rukovođenje ovom složenom operacijom.

U najnovijem obraćanju za medije, šerifova kancelarija je potvrdila za CNN da je istraga i dalje "aktivna i u toku".