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Turska je izrazila zvaničnu zabrinutost Rusiji i Ukrajini nakon što je 22. juna izveden napad dronom na brod u vlasništvu turske kompanije, koji je poslovao u blizini ukrajinske luke Čornomorsk.

Kako prenosi "Evropska pravda", pozivajući se na zvaničnu objavu turskog Ministarstva spoljnih poslova na društvenoj mreži X, incident je doveo do ljudskih žrtava i povreda članova posade.

Detalji napada i spasilačka akcija

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da se napad dogodio u jutarnjim časovima 22. juna. Meta je bio teretni brod u vlasništvu turske firme koji plovi pod panamskom zastavom, a pogođen je u neposrednoj blizini Čornomorska u Ukrajini.

U napadu su povređena dva člana posade, državljani Turske. Prema dostupnim informacijama, na ovom turskom teretnom brodu poginuo je jedan član posade iz Egipta.

Ostatak posade, koji čine državljani Turske i Indije, uspešno je spasila ukrajinska mornarica.

Turska ambasada u Kijevu i generalni konzulat u Odesi odmah su se uključili u slučaj i aktivno prate situaciju u kojoj su pogođeni njihovi građani.

Zvanična reakcija Ankare

Povodom ovog incidenta, Ministarstvo spoljnih poslova Turske uputilo je poruku vlastima u Moskvi i Kijevu, ističući važnost očuvanja bezbednosti na Crnom moru. Izjava ministarstva preneta je u celosti:

"Naša zabrinutost zbog ovih napada, koji ugrožavaju naše interese u Crnom moru i regionalnu bezbednost kao rezultat eskalacije rata između Rusije i Ukrajine, prenosi se vlastima obe zemlje. Obezbeđivanje bezbednosti plovidbe civilnih brodova u Crnom moru ostaje jedan od ključnih prioriteta naše zemlje i pozivamo sve relevantne strane da preduzmu mere za deeskalaciju tenzija u regionu", saopštilo je ministarstvo.

Više napada na brodove

Ovaj napad deo je širih borbenih dejstava u crnomorskom akvatorijumu.

Ukrajinske vlasti su 22. juna izvestile da su ukupno tri civilna broda u Crnom moru bila meta napada od strane Rusije.