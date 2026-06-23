BAGEI DEMANTUJE TRAMPOVOG POTPREDSEDNIKA Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da nije zakazana poseta inspektora IAEA nuklearnim objektima (FOTO)
Iran je danas saopštio da nije zakazana poseta inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) iranskim nuklearnim objektima koje su ranije bombardovale snage SAD.
Izjava portparola iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmaila Bageija, koju je dao novinarima u Teheranu, u suprotnosti je sa izjavom američkog potpredsednika Džej Di Vensa.
Potpredsednik SAD je rekao da je na pregovorima u Švajcarskoj postignut dogovor da IAEA poseti iranske objekte.
Na pitanje o kupovini američkih poljoprivrednih proizvoda od strane Irana, Bagaei je rekao da će Iran odlučiti o tome šta će uvoziti na osnovu "cena i kvaliteta", bez direktnog odgovora na komentare američkog predsednika Donalda Trampa i potpredsednika Vensa.
"Zanimljivo je da su filozofija i cilj rata, koji su bili bio uništenje iranske civilizacije i kolaps Irana, postali bogaćenje američkih poljoprivrednika", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana.
(Kurir.rs/Beta-AP)