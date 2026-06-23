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U Istanbulu se dogodila se tragedija koja je potresla lokalnu javnost. Sevil Jengeč D. (26), koja je tek stupila u brak, pronađena je bez znakova života u dnevnoj sobi svog porodičnog doma. Beživotno telo devojke pronašao je njen suprug, Furkan D. (28), u petak, 12. juna, oko 12:30 časova.

Prema navodima iz istrage, Sevil je prethodno veče provela kod kuće u društvu supruga i svoje majke. Nakon što je majka otišla, bračni par je otišao na spavanje.

Međutim, kada se Furkan probudio sledećeg jutra, primetio je da Sevil nije pored njega. Pošto mu nije odgovarala na telefonske pozive, pošao je da je traži po stanu.

Foto: Privatna arhiva

U dnevnoj sobi zatekao je stravičan prizor - obešenu suprugu. Furkan ju je odmah spustio na pod i pozvao medicinsku pomoć, ali lekarska ekipa je po dolasku mogla samo da konstatuje smrt.

Foto: Privatna arhiva

Oproštajna poruka i izjava supruga

Tokom detaljnog uviđaja, policijski službenici su u kući pronašli potresnu oproštajnu poruku posvećenu majci, u kojoj je pisalo:

"Majko, nisam mogla da ispunim tvoja očekianja".

Suprug Furkan D. je priveden u policijsku stanicu gde je saslušan u svojstvu svedoka. U svojoj izjavi je naglasio da između njega i Sevil nije bilo nikakvih nesuglasica:

- Nismo se svađali, među nama nije bilo apsolutno nikakvih problema - izjavio je Furkan, dodajući da su veče proveli u prijatnoj atmosferi sa taštom, nakon čega su mirno otišli na spavanje.

Telo nastradale Sevil prevezeno je u Institut za sudsku medicinu kako bi se obdukcijom utvrdio tačan i zvaničan uzrok smrti.

Policija nastavlja sa detaljnom istragom kako bi se rasvetlile sve okolnosti ovog nesrećnog slučaja.