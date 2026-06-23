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Popularna influenserka Ana tragično je nastradala nakon stravičnog udesa u Brazilu u kojem se njen automobil potpuno prevrnuo.

Ana Klara de Souza Roša (27) spasena je iz smrskanog vozila i hitno prevezena u brazilsku bolnicu nakon što je u nedelju izgubila kontrolu nad automobilom. Ova užasna nesreća nanela je devojci teške telesne povrede, usled kojih je kasnije preminula u bolnici.

Detalji istrage i stravičan prizor na licu mesta

Policija je pokrenula istragu kako bi utvrdila kako je i zašto Ana Klara izgubila kontrolu nad svojim automobilom u gradu Volta Redonda u Brazilu.

U kobnom udesu vozilo je potpuno uništeno, sa zgnječenim prednjim delom koji je bio prekriven krvlju. Policija, hitna pomoć i vatrogasci odmah su stigli na lice mesta i blokirali deo avenije za javnost.

Za sada nadležni nisu objavili informacije o tome da li su u nesreći učestvovali drugi vozači ili vozila.

1/5 Vidi galeriju Ana Klara de Souza Roša, brazilska influenserka koja je tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći Foto: Instagram/annaclararoch

Dirljive reči neutešne majke

Anina majka, Solanž, podelila je emotivnu poruku posvećenu svojoj ćerki, koja sada slama srca:

- Kraljice moja. Bog me je blagoslovio ovom prelepom devojkom. Nekada me izludi, ali je volim. Za tebe bih obišla ceo svet. Volim te, volim te. Zbog tebe prevazilazim samu sebe. Toliko te volim - napisala je neutešna majka.

Ko je bila Ana Klara?

Influenserka se na mrežama predstavljala kao strateg za društvene medije i mentorka.

U opisu njenog profila stajalo je: "Učim vas kako da postanete kreator sadržaja kog je nemoguće ignorisati, uz estetiku koja komunicira i pripovedanje koje prodaje".

Ana Klara je imala više od 32.000 pratilaca na Instagramu. Svoj profil je izgradila deleći selfije, fotografije sa putovanja, sadržaj iz teretane, kao i korisne savete o tome kako izgraditi onlajn prisustvo. Pored toga, uspešno je prodavala kurseve i držala predavanja ženama koje su želele da uplove u ove vode.

1/5 Vidi galeriju Ana Klara de Souza Roša, brazilska influenserka koja je tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći Foto: Instagram/annaclararoch

Oproštaj od mlade kreatorke

Prijatelji, rođaci i drugi voljeni sahranili su Anu Klaru u ponedeljak u Volti Redondi. Na internetu su njeni pratioci i prijatelji izrazili ogroman šok i tugu zbog ovog gubitka:

- Moje saučešće celoj porodici. Neka nađu snagu i utehu u ovom teškom trenutku. Počivaj u miru - napisao je jedan od pratilaca.

"Hvala ti što si mi bila tako važna podrška... počivaj u miru, prijateljice moja! - glasila je jedna od mnogih poruka.