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Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (HUR) objavila je da su njeni operateri dronova uništili ruski sistem protivvazdušne odbrane (PVO) Pancir S2 u sektoru Zaporožje i prikazala snimak napada koji je izveden juče.

Prema navodima HUR koje prenosi Junajted24Medija, ruske snage su pokušale da sakriju Pancir S2 u podzemnom skloništu.

Ukrajinska vojna obaveštajna gencija je saopštila da su dronovi kojima upravlja njeno Odeljenje za aktivne operacije uspešno naciljalo poziciju ruskog PVO sistema, što je rezultiralo njegovim uništavanjem.

Video klip koji je objavio HUR prikazuje napad i naknadni požar na lokaciji.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinski dron uništio ruski PVO sistem Pancir-S2 Foto: screenshot X/NOELreports

Snimak takođe naizgled prikazuje i rusko osoblje kako se kreće po tom području nakon napada.

- Ruski okupatori su pokušali da sakriju svoj PVO sistem Pancir S2 u podzemnom skloništu, ali su ga dronovi Odeljenja za aktivne operacije pogodili tako da je potpuno izgoreo - piše u objavi HUR koja prati klip.

1/6 Vidi galeriju Ruski PVO sistem Pancir snimlje u Moskovskoj rafineriji nafte dok se nastavljaju ukrajinski napadi dronovima Foto: screenshot X

Ukrajinski sajt podseća da je Pancir S2 nadograđena varijanta ruskih samohodnih PVO sistema Pancir.

Ta borbena platforma kombinuje rakete zemlja-vazduh i brzometne topove dizajnirane za odbranu vojnih objekata i ključne infrastrukture od aviona, helikoptera, krstarećih raketa i dronova.