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Spremačice koje su ušle da urede iznajmljeni stan na sedmom spratu zgrade u glavnom gradu Kolumbije, Bogoti, začule su zvuk otvorene slavine u kupatilu. Preplašene, nekoliko puta su glasno pozvale, misleći da se neko tušira, ali odgovora nije bilo.

Kada su naposletku otvorile vrata, unutra ih je dočekao stravičan prizor - veliki kofer u kojem se nalazilo beživotno telo Natalije Viljalba Angarite, poznate manekenke iz Kukute, grada na severu zemlje.

Na mestu zločina pronađene su njene lične stvari, uključujući dva pasoša - jedan istekao i jedan važeći, sa pečatima koji potvrđuju njeno nedavno putovanje u Španiju.

Slučaj se zvanično vodi kao ubistvo s umišljajem i nasilna smrt. Forenzičari su telo odmah poslali na obdukciju kako bi se utvrdili tačan uzrok i vreme smrti, dok se uporedo radi na prikupljanju otisaka prstiju i drugih mikro-tragova.

1/3 Vidi galeriju Poznata manekenka nađena mrtva u koferu u stanu u Bogoti Foto: Printscreen X

Tok istrage i osumnjičeni stranci

Istraga je trenutno fokusirana na dvojicu stranih državljana koji se dovode u vezu sa ovim zločinom:

Državljanin Velike Britanije: Ušao je u stan 17. juna, a napustio ga već sutradan. Sigurnosne kamere zabeležile su trenutak kada je nosio posteljinu u vešeraj, što nedvosmisleno potvrđuje njegovo prisustvo u stanu tokom kritičnog perioda.

Ovi snimci pomažu policiji da rekonstruiše njegovo kretanje, ali i da locira specifične predmete sa kojih se mogu izolovati DNK uzorci i vlakna.

Državljanin SAD: Reč je o muškarcu iz Teksasa koji je takođe boravio u stanu tokom prvih dana Natalijinog odsedanja.

Policija detaljno analizira snimke sa nadzornih kamera, evidenciju ulazaka u zgradu i kretanje ove dvojice stranaca. Međutim, obojica su i dalje u bekstvu i za njima je raspisana intenzivna potera. Motiv ubistva još uvek nije utvrđen, a hapšenja za sada nema.

Crna statistika i jezive paralele

Višedecenijski sukobi u Kolumbiji duboko su ukorenili seksualno i rodno zasnovano nasilje sa kojim se suočavaju žene i devojčice. Sa čak 886 zabeleženih femicida u 2024. godini, ova zemlja je dostigla crni sedmogodišnji maksimum.

Ova tragedija je odmah pokrenula jezive paralele sa ubistvom popularne DJ Valentine Trespalasios iz 2023. godine, čije je telo takođe pronađeno skriveno u koferu.

Za taj zločin je u junu 2024. godine američki državljanin Džon Nelson Pulos proglašen krivim i osuđen na 42 godine i osam meseci zatvora zbog teškog femicida, kao i skrivanja i uništavanja dokaza.