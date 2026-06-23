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Iranski predsednik Masud Pezeškijan doputovao je danas u Pakistan, na razgovore sa zvaničnicima koji su posredovali u pregovorima između Teherana i Vašingtona o trajnom okončanju rata na Bliskom istoku.

Do posete Pezeškijana Islamabadu dolazi u trenutku kada tehnički timovi rade na detaljima sporazuma, nakon pregovora na visokom nivou u Švajcarskoj, a koje su predvodili američki potpredsednik Džej Di Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

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Foto: Anjum Naveed/AP

Predsednik Asif Ali Zardari, premijer Šehbaz Šarif i drugi visoki zvaničnici dočekali su Pezeškijana po njegovom dolasku u Pakistan, uz jake mere bezbednosti, javili su pakistanski državni mediji.

Predsednik Irana, Masud Pezeškijan Foto: AP Maxim Shemetov, AP Pamela Smith, EPA Alexander Nemenov Pool

Ovo je prva poseta inostranstvu iranskog predsednika od početka sukoba i napada SAD i Izraela na Iran 28. februara.

Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Fabrice Coffrini/Keystone

Pezeškijan i Šarif su trebalo da održe zajedničku konferenciju za novinare nakon razgovora.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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