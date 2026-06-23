IRANSKI PREDSEDNIK PRVI PUT IZAŠAO IZ ZEMLJE OD POČETKA RATA! Pezeškijan u Pakistanu sa posrednicima u pregovorima između Teherana i Vašingtona (FOTO)
Iranski predsednik Masud Pezeškijan doputovao je danas u Pakistan, na razgovore sa zvaničnicima koji su posredovali u pregovorima između Teherana i Vašingtona o trajnom okončanju rata na Bliskom istoku.
Do posete Pezeškijana Islamabadu dolazi u trenutku kada tehnički timovi rade na detaljima sporazuma, nakon pregovora na visokom nivou u Švajcarskoj, a koje su predvodili američki potpredsednik Džej Di Vens i predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf.
Predsednik Asif Ali Zardari, premijer Šehbaz Šarif i drugi visoki zvaničnici dočekali su Pezeškijana po njegovom dolasku u Pakistan, uz jake mere bezbednosti, javili su pakistanski državni mediji.
Ovo je prva poseta inostranstvu iranskog predsednika od početka sukoba i napada SAD i Izraela na Iran 28. februara.
Pezeškijan i Šarif su trebalo da održe zajedničku konferenciju za novinare nakon razgovora.
(Kurir.rs/Beta-AP)