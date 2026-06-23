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Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da je Iran pristao na nuklearne inspekcije "najvišeg nivoa" bez vremenskog ograničenja, ocenjujući da je reč o jednom od ključnih ustupaka Teherana u aktuelnim pregovorima sa Vašingtonom.



Američki predsednik je naglasio da su oštri uslovi bili ključni za postizanje dogovora, optuživši ujedno medije da pokušavaju da umanje ovaj diplomatski uspeh.

"Uprkos njihovim protestima i lažnim izjavama u suprotnom, udruženim sa stalnim bubnjanjem lažnih vesti, koje čine sve što je moguće da pobedu SAD učine što manjom i beznačajnijom, Iran je u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najvišeg nivoa daleko u budućnost (Beskonačno!!!)", naveo je Tramp.

On je dodao da će ovaj korak osigurati ono što naziva "Nuklearnom iskrenošću".

"Da nisu pristali na ovo, daljih pregovora ne bi ni bilo", napomenuo je Tramp.

1/10 Vidi galeriju Pregovori SAD i Irana u Švajcarskoj Foto: FABRICE COFFRINI / POOL/AFP POOL via KEYSTONE, Fabrice Coffrini/Keystone

Ormuski moreuz ostaje otvoren, ali vojska je u pripravnosti

Kao direktnu posledicu iranskih ustupaka, zvanični Vašington je odustao od planirane pomorske blokade jedne od najvažnijih svetskih pomorskih ruta.

„Na osnovu ovog i drugih velikih ustupaka koje Iran čini, složio sam se da dozvolim da Ormuski moreuz ostane OTVOREN, bez dalje pomorske blokade. Međutim, svi brodovi ostaju na svojim mestima ukoliko bude potrebno ponovo uvesti blokadu, što se u ovom trenutku čini krajnje neverovatnim", upozorio je predsednik SAD.

1/10 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Finansije pod kontrolom SAD i pomoć američkim farmerima

Govoreći o ekonomskom aspektu i oslobađanju sankcija, Tramp je objasnio da Iran neće imati direktan pristup novcu. Sva sredstva koja Ministarstvo finansija SAD oslobađa biće preusmerena na namenski račun pod strogom kontrolom Vašingtona.

"Novac i/ili sredstva od sankcija koje Ministarstvo finansija SAD oslobađa idu na namenski račun pod nadzorom, pod kontrolom SAD, i koristiće se isključivo za kupovinu hrane i medicinskih zaliha iz Sjedinjenih Država, uključujući kukuruz, pšenicu i soju od naših sjajnih američkih farmera. To su stvari koje su Iranu očajnički potrebne. Ovo je humanitarna kriza i osećam da je neophodno pomoći, SADA, pre nego što bude prekasno. Razgovori idu dobro!", rekaoje Tramp.

"Juče je kroz Ormuski moreuz prošlo 19 miliona barela nafte, što je REKORD SVIH VREMENA. Cene nafte strmoglavo padaju, a svet je mnogo bezbednije mesto!!!" zaključio je Tramp.