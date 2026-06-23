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Moćan tornado pogodio je u nedelju uveče Sverdlovsku oblast u Rusiji, ostavljajući za sobom veliku materijalnu štetu, povređene osobe i prekide u snabdevanju električnom energijom, piše Meduza. Najteže je stradala opština Kušva, u kojoj je proglašena vanredna situacija.

Prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, oluja je oštetila ukupno 99 porodičnih kuća, od kojih su 32 potpuno uništene. Osim toga, uništeno je ili teško oštećeno 25 vozila, kao i 15 stubova i delova elektroenergetske mreže.

U nevremenu je povređeno 16 osoba. Jedna osoba sa prelomom podlaktice prevezena je na bolničko lečenje, dok su ostali povređeni zbrinuti na licu mesta, prenela je ruska novinska agencija TASS.

Službe rade na sanaciji štete

Zbog posledica nevremena lokalne vlasti organizovale su privremeni smeštaj za stanovnike koji su ostali bez domova. U Kušvi je otvoren prihvatni centar.

Oluja je izazvala i potpuni prekid snabdevanja električnom energijom u gradu. Ključni objekti i službe prebačeni su na rezervne izvore napajanja, a nadležne službe rade na sanaciji štete i obnovi mreže.