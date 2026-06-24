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Niger je formalno napustio Međunarodni krivični sud i optužio to telo za selektivnu pravdu.

Ta zemlja je juče poslala pismo Ujedinjenim nacijama (UN), u kom navodi da je pokrenula proces povlačenja iz Rimskog statuta, osnivačkog ugovora suda.

Niger time postaje treća zemlja koja je napustila to međunarodno telo, posle Filipina i Burundija.

"Iako je sud budio velike nade među narodima koji cene mir i pravdu, on (sud) je zloupotrebljen i iskorišćen", navodi se u pismu.

Niger, Mali i Burkina Faso su prošle godine objavili da će napustiti sud, usred burnih političkih i vojnih kriza u svakoj zemlji.

Demokratski izabrana Vlada Nigera je svrgnuta 2023. godine i na vlasti je od tada vojna hunta, koja je prekinula veze sa ranijim partnerima i uspostavila saradnju sa Rusijom, dok su Mali i Burkina Faso prošli kroz slične transformacije.

Međunarodni krivični sud je izrazio razočaranje zbog izlaska Nigera.

"Žalimo zbog svake odluke da se odustane od kolektivnog napora da se okonča nekažnjivost za najteže međunarodne zločine", navodi se u saopštenju suda.

Povlačenje Nigera stupiće na snagu 12 meseci nakon prijema pisma, ali sva krivična dela koja se počine pre toga zvanično ostaju podložna nadležnosti suda.