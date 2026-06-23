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Pilot američkog borbenog aviona, kojeg su specijalne snage spasile nakon što je njegov avion oboren iznad Irana u aprilu, opisao je neobičan prizor koji je video pre katapultiranja iz letelice!

"Više iranskih dronova koji su lebdeli u vazduhu i kretali se kao jedinstvena celina, u formaciji koja je podsećala na meduzu", prema navodima četiri izvora upoznata sa slučajem, preneo je CNN.

Ovaj iskaz, o kojem ranije nije izveštavano, pilot aviona F-15 izneo je obaveštajnim zvaničnicima tokom razgovora nakon spasavanja. Njegova tvrdnja odmah je izazvala žestoku raspravu unutar američke obaveštajne zajednice, koja do danas nije razrešena.

Ukoliko je pilot zaista video ono što je opisao, formaciju dronova koja se kreće potpuno usklađeno, to bi predstavljalo zabrinjavajući napredak u iranskim sposobnostima upravljanja bespilotnim letelicama.

"Više dronova bilo je međusobno povezano i kretalo se kao jedno, dok su se manji dronovi nalazili ispod većih poput nogu. Prava vanzemaljska stvar", rekao je jedan od izvora upoznatih sa svedočenjem pilota za CNN.

Drugi izvor rekao je za CNN da je pilot opisao prizor kao "minsko polje dronova" na nebu.

Iako se tačan uzrok obaranja F-15 još istražuje, prvi izveštaji ukazivali su na mogućnost da je upravo ova formacija dronova na neki način omogućila Iranu da obori američki avion, navode dva izvora.

F-15 je imao dvočlanu posadu, pilota i oficira za upravljanje sistemima naoružanja. Američke snage odmah su pokrenule akciju potrage i spasavanja. Obaranje borbenog aviona F-15 predstavljalo je prvi slučaj tokom sukoba da je američka letelica oborena iznad teritorije Irana.

Pilot je spasen nekoliko sati nakon katapultiranja, dok je oficir za upravljanje sistemima naoružanja uspevao da izbegne zarobljavanje od strane iranskih snaga u planinama više od jednog dana pre nego što je i on spasen. Nije poznato da li je i on video neobičnu formaciju dronova.

Drugi avion, A-10, oboren je tokom akcije spasavanja, ali je njegov pilot uspešno iskočio iz letelice van iranskog vazdušnog prostora.

Američki obaveštajni zvaničnici nisu bili saglasni oko toga kako treba tumačiti ono što je pilot F-15 opisao, niti da li je bio u stanju da precizno prenese događaj. Jedan od razloga za sumnju bio je taj što je zadobio potres mozga prilikom obaranja aviona.

To mu je bio drugi put da je oboren tokom rata sa Iranom. Prema navodima dva izvora, ranije se nalazio među pilotima čije su letelice greškom oborile kuvajtske snage u incidentu prijateljske vatre na početku sukoba.

Da li je pilot bio svedok napredne sposobnosti za koju američka obaveštajna služba nije znala? Da li je prisustvovao testiranju eksperimentalnog sistema? Ili je možda video fatamorganu u pustinji?

F-15 Foto: Malcolm Haines / Alamy / Profimedia

"Da li ste sigurni da ste zaista videli ono što tvrdite da ste videli?", navodno su ga pitali obaveštajni službenici tokom ispitivanja, prema rečima jednog od izvora.

Američko ratno vazduhoplovstvo uputilo je upite Centralnoj komandi SAD (CENTCOM), koja nije direktno odgovorila na pitanja CNN. Kancelarija direktora Nacionalne obaveštajne službe nije odgovorila na zahtev za komentar.

Pitanja o iranskom programu dronova dolaze u trenutku kada SAD i Teheran pregovaraju o sporazumu kojim bi se okončao rat u Iranu, nakon što su prošle nedelje započeli 60-dnevni rok za razgovore kao deo primirja. Očekuje se da će se ti razgovori fokusirati na iranski nuklearni program, iako su obe strane pokrenule širok spektar pitanja.

Iako specifična sposobnost dronova koju je opisao pilot nije nešto što su američke obaveštajne agencije ranije procenile da Iran poseduje, postoji niz izveštaja koji ukazuju na to da je Iran dobijao pomoć u razvoju svoje tehnologije dronova od Kine i Rusije, prema dva izvora upoznata sa materijom.

A-10 Foto: Pavlíček Luboš / ČTK / Profimedia

Tehnički termin za sposobnost koju je opisao pilot je „mreža jedan-na-mnoge“, prema izvorima.

Generalno, mrežna mreža omogućava operateru da istovremeno komanduje sa nekoliko dronova.

Veruje se da i druge zemlje Rusija i Kina imaju tu sposobnost. Bilo kakav razvoj događaja u već sofisticiranom iranskom programu ratovanja bespilotnim letelicama bio bi zabrinjavajući za američke snage i njihove saveznike u regionu.

Umrežano umrežavanje bi teoretski moglo da se koristi i za obezbeđivanje internet konekcije u udaljenim područjima bez postojeće infrastrukture, primetio je jedan američki zvaničnik u teoriji, benigna funkcija.

Iran je agresivno koristio svoje dronove za napad kao asimetrično oružje tokom višenedeljnog sukoba protiv američkih i izraelskih snaga, kao i obližnjih zemalja Zaliva.