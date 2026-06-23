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Broj potvrđenih žrtava brodoloma migrantskog čamca kod istočne obale Libije porastao je na 26 nakon što je još 11 tela pronađeno na obali u blizini Tobruka, saopštili su danas medicinski i bezbednosni izvori.

Prema navodima libijskih vlasti, prošle nedelje pronađeno je 15 tela migranata, uključujući jednu devojčicu, na više lokacija duž obale Tobruka, grada nedaleko od granice sa Egiptom, preneo je Rojters.

Deset osoba je spaseno, a preživeli su rekli da se na plovilu nalazila ukupno 61 osoba u trenutku nesreće.

Libijska obalska straža saopštila je da zajedno sa volonterima Crvenog polumeseca nastavlja potragu duž obale zbog mogućnosti da more izbaci još tela.

Medicinski izvori su naveli da su pronađena tela bila u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega su sahranjena ubrzo nakon izvlačenja.

Libija je jedna od glavnih tranzitnih ruta za migrante iz podsaharske Afrike i drugih delova regiona koji pokušavaju da stignu do Evrope preko Sredozemnog mora, često koristeći prenatrpane i nesigurne čamce.