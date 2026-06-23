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Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas na sastanku sa članovima ruske vlade da je Rusija spremna za mirovne pregovore sa Ukrajinom na osnovu dogovora postignutih u Istanbulu, modaliteta o kojima se razgovaralo u Enkoridžu, kao i realnosti, pre svega realnosti na terenu.

On je rekao da je Rusija spremna za mirovne pregovore i na osnovu principa koje je izneo pre nekoliko godina tokom govora u Ministarstvu spoljnih poslova, prenose RIA Novosti.

Putin je istovremeno ocenio da Oružane snage Ukrajine gube jednu teritoriju za drugom, dok će Rusija, kako je naveo, nastaviti da napreduje na svim pravcima oslanjajući se na stabilizaciju ekonomije i vojne uspehe.

"Svi ti, u suštini, teroristički napadi, uključujući napade na civilnu infrastrukturu, na primer na autobus sa beloruskom decom u Belgorodskoj oblasti ili na studentski dom u Starobeljsku, ne menjaju i ne mogu da utiču na događaje na frontu, odnosno na liniji borbenog kontakta", rekao je Putin.

Foto: AP/Frank Gunn, AP/Mikhail Metzel, Shutterstock, ISU Galati

Prema njegovim rečima, ukrajinske snage izvode napade kako bi stvorile utisak o navodno povoljnijoj pregovaračkoj poziciji.

Putin je ukrajinske vlasti ponovo okarakterisao kao "neonacistički režim".

U proleće 2022. godine u Istanbulu je parafiran nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, koji je usaglašavan tokom direktnih pregovora dve strane.

Tada su dve strane razmatrale nacrt mirovnog sporazuma prema kojem bi Ukrajina prihvatila status vojne neutralnosti i odustala od članstva u NATO-u u zamenu za međunarodne bezbednosne garancije.

Nacrt je predviđao i da se pitanje Krima rešava kroz posebne pregovore, dok su pojedina teritorijalna i bezbednosna pitanja ostala nerešena.

Sporazum nikada nije potpisan, ali se Moskva i dalje poziva na te razgovore kao moguću osnovu za buduće mirovne pregovore.

Tokom obraćanja u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je izneo uslove Moskve za okončanje sukoba u Ukrajini - povlačenje ukrajinskih trupa iz Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, kao i odustajanje Kijeva od planova za članstvo u NATO.