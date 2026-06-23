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Jedan od četiri poslovna tornja u Madridu, toranj kompanije Moeve, evakuisan je danas posle eksplozije u unutrašnjosti zgrade koja je izazvala pojavu velikog stuba dima, javljaju španski mediji.

Na lice mesta upućeno je više vatrogasnih ekipa kako bi intervenisale nakon incidenta, u kojem prema prvim informacijama nema povređenih, prenosi El Pais.

Požar koji je izbio posle eksplozije stavljen je pod kontrolu, saopštili su izvori iz španske policije.

Eksplozija se dogodila na jednom od srednjih spratova zgrade koja ima 45 spratova, a uzrok incidenta za sada nije poznat.

U akciji su učestvovali pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasne službe.

Prema rečima zaposlenog u jednoj od kompanija smeštenih u kompleksu, ljudi su brzo napustili zgrade, ali bez panike, delom zahvaljujući prethodno održanim vežbama evakuacije.

"Ostavili smo lične stvari u kancelarijama jer se sve dogodilo veoma brzo. Evakuisane su stotine ljudi iz svih zgrada", rekao je on.

Ovo je drugi požar u tornju Tore Moeve, ranije poznatom kao Tore Foster, za manje od godinu dana.

Prethodni incident dogodio se u decembru 2025.

Neboder je od 2016. godine u vlasništvu kompanije Pontegadea, investicionog društva koje kontroliše Amancio Ortega. Sa 45 spratova i 248 metara visine, reč je o drugoj najvišoj zgradi u Španiji.