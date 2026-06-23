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Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da Iran neće moći da naplaćuje prolaz kroz Ormuski moreuz u okviru bilo kakvog konačnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama.

On je ocenio da bi takav aranžman bio suprotan međunarodnom pravu, prenosi Rojters.

Rubio je to izjavio po dolasku u Abu Dabi, prvu stanicu svoje turneje po zemljama Persijskog zaliva koje su bile pogođene iranskim odgovorom na američke i izraelske napade.

On bi sutra trebalo da se sastane sa liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon čega će otputovati u Kuvajt, a potom u Bahrein na sastanak Saveta za saradnju arapskih zemalja Persijskog zaliva, u nastojanju da umiri američke saveznike posle potpisivanja početnog sporazuma između SAD i Irana prošle sedmice, navodi agencija.

Marko Rubio Foto: Printskrin X

Katar i Pakistan objavili su u ponedeljak zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su se razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj odvijali u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, kao i da će se tehnički razgovori o svim pitanjima nastaviti do kraja nedelje u švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok.

Delegacije na visokom nivou dogovorile su se o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana, navodi se u saopštenju.

Strane su se dogovorile i o osnivanju tela za rešavanje sukoba, kako bi se osiguralo poštovanje prekida vojnih operacija u Libanu, gde je u toku sukob Izraela i militantne libanske grupe Hezbolah, koju podržava Iran.

Peta runda pregovora između Libana i Izraela pod pokroviteljstvom SAD počela je u Stejt departmentu u Vašingtonu, a libanski predsednik Džozef Aun izrazio je nadu da bi ovi razgovori mogli da budu "odlučujući", prenela je NNA.