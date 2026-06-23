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Bilateralna saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama mora da se vrati u normalu nakon spora izazvanog tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da ga je premijerka Italije Đorđa Meloni navodno molila za zajedničku fotografiju na prošlonedeljnom samitu Grupe sedam (G7), izjavila je danas Meloni

"Ne nameravam da nastavljam da podgrevam ovu konfrontaciju", rekla je Meloni na događaju koji je organizovao list "Verita", prenosi Ansa.

Ona je kazala da bilateralna saradnja između Italije i SAD mora da se vrati u normalu.

"To sam juče rekla i na sednici vlade, imajući u vidu predstojeće sastanke", navela je italijanska premijerka.

Meloni je rekla da ne vidi rizik od negativnih posledica po odnose Italije i SAD i ocenila da su odnosi dve zemlje dobri.

"Oni neće biti ponovo razmatrani zbog jedne rasprave na društvenim mrežama", rekla je Meloni.

Foto: Evan Vucci / AFP / Profimedia

Meloni je istakla da ne vidi rizik od pogoršanja odnosa između Italije i SAD nakon poslednjih Trampovih izjava u kojima je kritikovao Rim zbog toga što nije pomogao u njegovom ratu protiv Irana.

"To su dva sistema sa toliko dugom i čvrstom istorijom saradnje da ona ne može da bude zbrisana ili dovedena u pitanje zbog rasprave na društvenim mrežama. Čini mi se da naša aktivnost i naši odnosi dobro funkcionišu i poslednjih nedelja i meseci, kako na institucionalnom, tako i na ekonomskom nivou", naglasila je ona.

Italijanska premijerka je podsetila na posetu italijanskog ministra odbrane Gviga Krozeta Vašingtonu, kao i na rast italijanskog izvoza "uprkos američkim carinama u poslednjem periodu", što, prema njenim rečima, pokazuje da su italijanski proizvodi veoma dobro prihvaćeni.

Spor između Trampa i italijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef italijanske diplomatije Antonio Tajani saopštio da zbog Trampovih uvredljivih reči otkazuje planiranu posetu SAD, dok je Meloni Trampove tvrdnje nazvala izmišljenim, poručivši da "ni ona ni Italija nikada ne mole, niti preklinju".