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Mađarska je odložila ključni proceduralni korak potreban za unapređenje kandidature Ukrajine i Moldavije za članstvo u EU, uz ocenu mađarskog premijera Petera Mađara da bi prebrzo otvaranje klastera poslalo pogrešnu poruku Srbiji i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje godinama čekaju na članstvo, prenosi briselski portal Politiko.

Mađarska je danas sprečila slanje zajedničkog pisma Evropskom savetu i Evropskoj komisiji u ime svih 27 članica EU, o čemu će se ponovo razgovarati sledeće nedelje.

"Ukupno postoji šest klastera i ne mislimo da je otvaranje svih odjednom dobra ideja. Delom zato što mastilo na prvom još nije ni osušeno, a delom zato što bi to poslalo pogrešnu poruku zemljama Zapadnog Balkana: Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, koje godinama rade na članstvu u EU", rekao je Mađar tokom konferencije za novinare na kraju sastanka Evropskog saveta prošle nedelje.

Iako se Mađar nije protivio otvaranju prvog klastera za Ukrajinu, njegova vlada je insistirala na brisanju reči "što je pre moguće" u vezi sa članstvom Kijeva u EU iz pisanih zaključaka sastanka lidera EU u Briselu prošle nedelje, rekao je jedan diplomata za Politiko.

Kijev i Kišinjev su ostvarili napredak na evropskom putu, nakon što su članice EU prošle nedelje jednoglasno odobrile otvaranje prvog zvaničnog pregovaračkog poglavlja za obe države.

Zamenik premijera Ukrajine Taras Kačka je ranije ovog meseca rekao za Politiko da Kijev želi da otvori svih šest pregovaračkih klastera (grupa formalnih poglavlja) do sredine jula.