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Četrdeset ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana dok su pokušavali da se rashlade i pobegnu od rekordnih vrućina, rekao je danas premijer, dok je toplotni talas zahvatio veliki deo Evrope.

Velika Britanija, Italija, Švajcarska i Španija takođe su se gušile u ekstremnim vrućinama, pri čemu su rekordne temperature u nekim regionima poremetile nastavu u školama i rad saobraćajnih mreža.

Evropa se zagreva više nego dvostruko brže od globalnog proseka, prema podacima Svetske meteorološke organizacije, zbog čega su takvi produženi periodi vrućine sve verovatniji.

Foto: YOAN VALAT/EPA

Foto: Christophe Ena/AP

Francuska pod crvenim alarmom

Veliki deo Francuske nalazi se pod ozbiljnim upozorenjem zbog vrućina, a očekuje se da će temperature danas dostići oko 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Meteo Frans. U pojedinim delovima zapadne Francuske očekuje se i do 43 stepena.

Zemlja je upravo zabeležila najtoplije popodne i najtopliju noć otkako su 1947. godine počela merenja. Pedeset četiri departmana su pod crvenim meteoalarmom, što su prognostičari opisali kao situaciju bez presedana.

Širom Francuske ljudi skaču u kanale i reke kako bi se rashladili. Francuska ministarka sporta Marina Ferari rekla je da razume potrebu da se pobegne od vrućine, ali je upozorila da se ne treba kupati u neodobrenim ili opasnim područjima.

Govoreći uoči hitnog sastanka o toplotnom talasu, francuski premijer Sebastijen Lekorni rekao je:

„Tužna pošast kada je reč o utapanjima, jer najnoviji podaci koji su nam upravo saopšteni pokazuju 40 smrtnih slučajeva od 18. juna, uglavnom među mladima.“

U ponedeljak spasioci nisu uspeli da reanimiraju dvoje dece, uzrasta dve i četiri godine, koju je majka pronašla bez svesti u porodičnom automobilu ispred njihove kuće, saopštio je tužilac u Karpentrasu, na jugoistoku Francuske.

Usporavanje poslovne aktivnosti

U Parizu su se putnici teško probijali kroz sparne uslove, nakon neprospavanih noći u stanovima slabo opremljenim za vrućine. Pojedini vozovi su otkazani, uključujući one između Pariza i Brisela.

Poslovni lideri rekli su da i ekonomija trpi posledice.

„Francuska radi usporeno. Kompanije, koliko god je to moguće, sprovode preporuke kako bi zaštitile svoje zaposlene“, rekao je za BFM TV Patrik Marten, čelnik francuskog udruženja poslodavaca MEDEF.

Foto: YOAN VALAT/EPA

Vrela kupola

Toplotni talas u Evropi pokreće vremenski obrazac poznat kao omega blok, jer ima oblik grčkog slova omega: u sredini se nalazi izbočina vrelog vazduha, a sa obe strane hladniji vazduh, što omogućava da temperature rastu iz dana u dan.

Meteo Frans je saopštio da su trenutni uslovi uporedivi sa toplotnim talasom iz avgusta 2003. godine, koji je trajao 16 dana i, prema podacima EU, doveo do procenjenih 80.000 dodatnih smrtnih slučajeva širom Evrope. Nije izvesno koliko će aktuelni talas trajati.

Oluje deo nestabilnih vremenskih uslova

U Italiji je Ministarstvo zdravlja izdalo najviši stepen upozorenja za 15 gradova, a vlasti su preduzele mere kako bi se ograničio rad u pojedinim sektorima. Oluje se očekuju kasnije u utorak iznad Alpa i Apenina, donoseći obilnu kišu, snažne udare vetra i grad.

I Britanija je na udaru vrućina, a tamošnja meteorološka služba prognozira temperature do 37 stepeni u južnoj Engleskoj u utorak — što bi potencijalno mogao biti novi junski rekord — pre dodatnog rasta u sredu i četvrtak.

Desetine škola planiraju ranije zatvaranje, navodeći da zgrade nisu prilagođene vrućinama.

Saobraćajne mreže širom Evrope našle su se pod pritiskom. Britanska železnica upozorila je putnike da kasnije ove nedelje putuju samo ako je neophodno, jer se temperature približavaju 39 stepeni, pa će ograničenja brzine verovatno poremetiti usluge.

U Londonu su noćne oluje sa grmljavinom, koje su deo istog nestabilnog vremenskog obrasca, izazvale dodatne poremećaje, uključujući i probleme na aerodromu Hitrou.

Klimatizovana skloništa

Španska meteorološka agencija izdala je crvena upozorenja za delove zemlje, upozoravajući na opasne vrućine, uz očekivane temperature do 44 stepena Celzijusa. Ni noć nije donela veliko olakšanje, pošto je oko 30 mernih stanica rano juče i dalje beležilo temperature iznad 25 stepeni.

Madrid je otvorio klimatizovana skloništa za ranjive osobe, uključujući beskućnike. Skloništa će „obezbediti klimatizovan prostor, ponuditi osnovnu hranu, omogućiti posetiocima da se istuširaju i pružiti im priliku da se neko vreme odmore“, rekao je Huan Karlos Areljano iz madridske službe Samur Social.

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Desetine opština širom severne Španije otkazale su tradicionalne lomače zbog rizika od požara, što pokazuje kako ekstremne temperature remete i kulturne tradicije i svakodnevne aktivnosti.

U Belgiji je nagli rast temperature primorao jednu osnovnu školu u Tervurenu, blizu Brisela, da završne ispite premesti u obližnju crkvu.

U Švajcarskoj je severoistočni kanton Sent Galen ograničio uzimanje vode iz reka i jezera, navodeći da su nivoi površinskih i podzemnih voda niski, a temperature visoke.

Hladnije je na severu

Dok se južna Evropa prži, svežije destinacije na severu privlače turiste koji traže odmor u hladnijim krajevima.

„Razmišljali smo da putujemo u Hrvatsku, ali smo došli u Švedsku jer je ovde svežije“, rekla je nemačka turistkinja Katarina Reksing u starom delu Stokholma, na dan kada je u švedskoj prestonici bilo 22 stepena, a u Zagrebu, u Hrvatskoj, 30 stepeni.