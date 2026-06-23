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Britanski premijer u tehničkom mandatuKir Starmer i njegov stranački suparnik i mogući naslednik Endi Bernam, sastali su se i razgovarali sat vremena u tajnosti, piše Skaj njuz.

Ovo je prvi razgovor između njih dvojice otkako je Starmer u ponedeljak podneo ostavku, a Bernam se vratio u parlament kao poslanik i objavio nameru da se kandiduje za lidera laburista i samim tim i novog britanskog premijera.

Sastanak je, kako se saznaje, održan van zvaničnih prostorija ,"što znači da nije bio u Dauning stritu”, navodi Skaj njuz.
Iz Starmerovog kabineta je saopšteno da su u toku pripreme da se svim kandidatima za sledećeg premijera omoguće ’pripremnirazgovori’ – brifinzi o tome šta britanska vlada trenutno radi.

Britanski premijer Kir Starmer objavio je u ponedeljak da podnosi ostavku na položaj premijera i lidera laburističke stranke.

Njegov stranački suparnik Endi Bernam, koji se smatra potencijalnim izazivačem za lidersku poziciju u Laburističkoj stranci, osvojio je mesto u parlamentu.

Bernamovi saveznici, uključujući pojedine poslanike i stranačke organizacije, pozvali su na "prenos vlasti".

U poslednjim danima i članovi kabineta sve otvorenije govorili su o potrebi za promenom, a među njima je i britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander, koja se pridružila zahtevima za reorganizaciju rukovodstva.

Među ministrima koji su zatražili Starmerovo povlačenje je i britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper.

Kurir.rs/Skaj njuz

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