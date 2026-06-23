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Katedrala Notr Dam u Parizuod 1. jula uvodi stroža pravila za organizovane posete, uključujući obavezne rezervacije i ograničen broj termina zbog sve većeg broja posetilaca.

Odluka je izazvala zabrinutost među turističkim vodičima i agencijama, koji strahuju od smanjenja atraktivnosti lokaliteta i slabljenja kvaliteta posete, prenosi Figaro.

Strukovno udruženje GREAT France, koje okuplja turističke kompanije, tvrdi da je kapacitet za organizovane posete smanjen za čak 95 odsto.

"Posle više od godinu i po dana redovnih i konstruktivnih razgovora, duboko žalimo zbog potpunog izostanka uvažavanja zajednički uloženog rada", navelo je udruženje u saopštenju.

Prema novim pravilima koje su objavile nadležne institucije, organizovane grupe će ubuduće morati da poštuju stroga pravila u vezi sa rezervacijama, opremom i načinom vođenja poseta.

Foto: EPA/Stephane De Sakutin Pool

Turistički radnici posebno ukazuju na pooštravanje uslova za organizovanje organizovanih tura, uz ograničen broj termina i manju fleksibilnost za turističke agencije i licencirane vodiče.

Od 1. jula svaka usluga koju pruža vodič koji nije zaposlen u katedrali moraće unapred da bude rezervisana.

Rezervacije će se vršiti preko posebnih kanala namenjenih turističkim profesionalcima, čime se ukida mogućnost spontanog ulaska organizovanih grupa.

Nadležni, takođe, navode da se ova pravila odnose na grupe od dve do 25 osoba, uključujući vodiča, kao i da će svaki profesionalac morati da poštuje tromesečnu kvotu pristupa radi regulisanja ukupne posećenosti lokaliteta.

Još jedna novina, koju deo vodiča pozdravlja, jeste obavezna upotreba audio-sistema (slušalica i prijemnika) tokom svih organizovanih obilazaka.

Oprema, koju obezbeđuje služba katedrale, trebalo bi da smanji buku koju stvaraju grupe i bolje očuva duhovni karakter mesta.

Na kraju, vodiči će tokom kontrola morati da pokažu svoju profesionalnu legitimaciju.