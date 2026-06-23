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Najnoviji i najmoćniji nosač aviona Kine, "Fuđijan", plovio je danas kroz Tajvanski moreuz, saopštilo je tajvansko Ministarstvo odbrane čija je vojska danas počela petodnevno uvežbavanje odgovora na eventualni napad Kine.

Nosač je kroz uzak morski prolaz koji razdvaja Kinu i Tajvan, prvi put probno plovio u septembru prošle godine, a zatim u decembru kada je bio potpuno opremljen.

Po podacima Američkog pomorskog instituta, "Fuđijan" je najveći ratni brod sveta bez nuklearnog pogona i smatra se naprednijim od druga dva kineska nosača aviona, "Šandonga" i "Liaoninga".

Kina u okviru vežbi redovno šalje vojne brodove i avione prema Tajvanu, a poslednjih godina sve češće.

Ratna mornarica SAD povremeno šalje svoje brodove kroz Tajvanski moreuz kao upozorenje Pekingu da i ne pokušava upotrebu sile protiv Tajvana koji ona smatra svojim.

Tajvan se od Kine otcepio 1949. godine, na kraju Kineskog građanskog rata 1949. godine, kada je poražena nacionalistička vlada Kine (Kuomintang) pobegla na to ostrvo pošto ju je porazila vojska Komunističke partije Mao Cedunga.

Svega 12 država ima diplomatske odnose s Tajvanom, dok se velika većina sveta, a i Ujedinjene nacije, drže politike "jedne Kine".