Slušaj vest

Ukrajina je danas saopštila da je njena vojska pogodila železnički most, elektranu i još infrastrukturnih meta na Krimu, koji Kijev planira da, kako tvrde zvaničnici, "izoluje dronovima".

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su dronovi pogodili skladište nafte u termoelektrani Kerč na istoku Krima, trafostanicu na zapadu i distributivnu stanicu za tečni prirodni gas u Simferopolju, drugom najvećem gradu na tom poluostrvu.

Jedinice za specijalne operacije saopštile su da su u saradnji sa, kako je navedeno, pokretom otpora na Krimu, uništile železnički most preko Severnokrimskog kanala, u blizini sela Rozdolne.

Ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je prošle nedelje da "izgleda da će Krim u bliskoj budućnosti postati ostrvo".

"To bi moglo dovesti do nekih veoma neočekivanih posledica za Ruse", rekao je Fedorov na Jutjub kanalu jednog blogera, govoreći o ukrajinskim operacijama na tom poluostrvu.

Delovi Krima su danas ostali bez struje, saopštila je lokalna energetska kompanija, koja je to ipak pripisala "tehničkim kvarovima" na lokalnim električnim mrežama i dodala da očekuje da će struja biti obnovljena u roku od 24 sata.

Foto: Printscreen/X

O primirju sa Rusijom, ambasador Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama (UN) Andrej Meljnik izjavio je juče da je Kijev i dalje spreman na direktne razgovore sa Moskvom kako bi se postigao "pravedan i trajan mir" zasnovan na Povelji UN, ali je upozorio da spremnost njegove zemlje na kompromis nije beskonačna.

Meljnik je na sastanku Saveta bezbednosti UN rekao da prekid vatre duž trenutne linije fronta već predstavlja veliki ustupak i pozvao Rusiju da se povuče sa okupirane ukrajinske teritorije.

S druge strane, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je danas da je Kremlj spreman da "osigura bezbednost" svog suseda i saveznika Belorusije, nekoliko dana pošto je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zahtevao da Minsk ukloni relejnu opremu sa svoje teritorije, za koju Kijev tvrdi da je pomagala ruskim napadima.

Lavrov je ruskoj novinskoj agenciji Interfaks rekao da Kijev pokušava da uvuče Belorusiju u sukob, iako je Kremlj koristio teritoriju te zemlje za svoje napade na Ukrajinu.