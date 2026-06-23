Slušaj vest

Predsednik Irana Masud Pezeškijanizjavio je danas da Teheran nikada neće da pregovara o svojim odbrambenim i odvraćajućim sposobnostima, ocenivši da je iranski raketni arsenal sprečio da njegova zemlja doživi istu sudbinu kao Gaza.

On je odbacio mogućnost bilo kakvih pregovora o vojnim sposobnostima Irana, navodeći da je odbrambena snaga zemlje ključna za očuvanje njenog suvereniteta pred spoljnim pretnjama, prenosi Press tv.

Obraćajući se na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Pakistana Šehbazom Šarifom u Islamabadu, Pezeškijan je rekao da Iran ni pod kojim okolnostima neće da razgovara ni sa jednom stranom o svojim odbrambenim i odvraćajućim kapacitetima.

"Nikada ni sa kim nećemo da pregovaramo o našim odbrambenim sposobnostima. Da nismo izgradili rakete potrebne za našu odbranu, Izrael i Sjedinjene Američke Države bi se prema Iranu odnosili kao prema Gazi, ne pokazujući milost ni prema starima ni prema mladima", kazao je Pezeškijan.

On je ocenio da je vojna snaga Irana imala ulogu sredstva odvraćanja od "agresije" i odbacio pozive na razgovore o iranskom odbrambenom programu.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

"Islamska Republika Iran ni pod kakvim uslovima neće da vodi razgovore ni sa jednom stranom o svojim odbrambenim i odvraćajućim sposobnostima", ponovio je predsednik Irana.

Pezeškijan je kritikovao i zapadne zemlje koje sebe predstavljaju kao zaštitnike ljudskih prava, tvrdeći da njihove izjave nisu u skladu sa njihovim postupcima.

"Oni koji govore o ljudskim pravima iznose veliku laž", rekao je on, dodajući da bi, ukoliko Iran ne bi mogao da se brani, te zemlje pokušale da unište njegovu moć.

Katar i Pakistan objavili su u ponedeljak zajedničko saopštenje u kojem su naveli da su se razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj odvijali u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, kao i da će se tehnički razgovori o svim pitanjima nastaviti do kraja nedelje u švajcarskom planinskom odmaralištu Birgenštok.

Delegacije na visokom nivou dogovorile su se o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana, navodi se u saopštenju.

Strane su se dogovorile i o osnivanju tela za rešavanje sukoba, kako bi se osiguralo poštovanje prekida vojnih operacija u Libanu, gde je u toku sukob Izraela i militantne libanske grupe Hezbolah, koju podržava Iran.

Peta runda pregovora između Libana i Izraela pod pokroviteljstvom SAD počela je u Stejt departmentu u Vašingtonu, a libanski predsednik Džozef Aun izrazio je nadu da bi ovi razgovori mogli da budu "odlučujući", prenela je NNA.