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Danas je bio "najtopliji dan ikada zebeležen u Francuskoj" otkako su merenja počela 1947. godine, saopštila je nacionalna meteorološka i klimatološka služba Meteo Frans.

Nacionalni termalni indikator u Francuskoj dostigao je rekordnih 44,3 stepeni Celzijusa, pokazuju privremeni podaci koje je javna meteorološka služba prikupila u utorak u 17 časova, prenosi Figaro.

Vrednost, koja predstavlja prosek dnevnih i noćnih temperatura na 30 referentnih stanica, premašila je prethodne istorijske rekorde, zabeležene 25. jula 2019. i 5. avgusta 2003. godine.

Francuska se suočava sa ekstremnim toplotnim talasom koji je aktivirao crveni meteo alarm u 54 departmana i doveo do više od 40 smrtnih slučajeva usled utapanja.

"Suočavamo se sa tragičnim talasom utapanja. Prema poslednjim podacima koje smo dobili, od 18. juna stradalo je 40 ljudi. Većina žrtava su mladi“, rekao je francuski premijer Sebastijen Lekorni.

Foto: YOAN VALAT/EPA

Vrućine su uzrokovale zatvaranje 845 škola i niz nesreća na kupalištima, što je navelo zvaničnike na apel za bezbednost.

Čuveni zabavni park Diznilend danas je privremeno zatvorio atrakcije na otvorenom, a otkazani su i brojni koncerti.

Ajfelov toranj je danas takođe zatvoren u 16:00 časova umesto u uobičajenih 00:45 posle ponoći zbog ekstremnog toplotnog talasa.

Luvr je saopštio da će od srede do subote raditi dva sata kraće.

Francuski premijer je u ponedeljak zatražio od članova vlade da otkažu i ograniče sva službena putovanja koja nisu direktno povezana sa rešavanjem krize.

Gradske vlasti u Parizu su u sredu odobrile kupanje u kanalu Sen Marten.