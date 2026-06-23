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Španski premijer Pedro Sančez našao se pod novim političkim pritiskom pošto je njegov bivši ministar saobraćaja i jedan od najbližih saradnika, Hose Luis Abalos, osuđen na 24 godine zatvora zbog korupcije u javnim nabavkama tokom pandemije kovida.

Vrhovni sud Španije proglasio je Abalosa krivim za primanje mita, proneveru, trgovinu uticajem i članstvo u kriminalnoj organizaciji. Prema presudi, on je učestvovao u nameštanju javnih ugovora za nabavku zaštitnih maski i druge medicinske opreme u zamenu za provizije u vreme najteže faze pandemije.

Njegov bivši savetnik Koldo Garsija osuđen je na 19 godina zatvora zbog uloge u istoj aferi.

Sud je istovremeno iznenađujuće suspendovao zatvorsku kaznu od četiri i po godine za biznismena Viktora de Aldamu, kao i novčanu kaznu od 3,7 miliona evra, navodeći kao razlog njegovu saradnju sa tužilaštvom i spremnost da dostavi ključne dokumente o funkcionisanju korupcionaške mreže.

Tokom suđenja De Aldama je tvrdio da je deo proneverenog novca završio u Socijalističkoj partiji, pokušavajući da u aferu uvuče i premijera Sančeza. Ipak, za te tvrdnje nije ponudio dokaze.

Foto: J. J. Guillen/EFE

Opozicija traži ostavku premijera

Presuda Abalosu predstavlja ozbiljan udarac za Sančeza, koji ga je svojevremeno postavio na važne funkcije u Socijalističkoj partiji i u vladi. Reč je o najdužoj zatvorskoj kazni koja je ikada izrečena jednom bivšem ministru u Španiji.

Lider opozicione Narodne partije Alberto Nunjez Feiho zatražio je ostavku premijera, poručivši da je Sančez politički odgovoran za korupciju svojih ministara.

„Premijer je politički odgovoran za korupciju ministara koji su bili deo njegove vlade. Njegov najpoverljiviji saradnik osuđen je“, rekao je Feiho.

Ipak, opozicija za sada ne planira pokretanje glasanja o nepoverenju, jer je malo verovatno da bi takav predlog dobio većinu u parlamentu. Sančez je ranije poručio da namerava da ostane na vlasti do 2027. godine, kada ističe aktuelni mandat parlamenta.

Saveznici sve glasnije postavljaju pitanja

Pritisak na premijera ne dolazi samo iz opozicije. I pojedini parlamentarni saveznici sve otvorenije dovode u pitanje smisao opstanka vlade u trenutku kada se Socijalistička partija sve češće povezuje sa korupcionaškim aferama.

Gabrijel Rufijan iz Republikanske levice Katalonije zapitao je da li ima smisla da Sančez po svaku cenu ostane na vlasti.

„Koja je svrha opstajanja samo radi opstajanja? Vladati znači donositi zakone, a ne samo preživljavati“, poručio je Rufijan, piše Politiko.

Foto: JULIO MUNOZ/EFE

Od bliskog saradnika do političkog tereta

Sančez je Abalosa godinama smatrao jednim od najpouzdanijih saradnika. Kada je 2016. godine bio primoran da se povuče sa čela Socijalističke partije, Abalos je ostao uz njega i podržao njegovu kampanju za povratak na mesto lidera stranke.

Nakon što se Sančez vratio na čelo socijalista, Abalos je dobio jednu od ključnih partijskih funkcija. Upravo njemu poveren je važan antikorupcijski govor uoči izglasavanja nepoverenja tadašnjem premijeru Marijanu Rahoju 2018. godine.

Po dolasku na vlast, Sančez mu je poverio resor razvoja i saobraćaja, jedno od najvažnijih ministarstava kada je reč o unosnim javnim ugovorima.

Prema presudi, Abalos je tokom mandata pronevereni novac koristio za zakup i kupovinu nekretnina, kao i za pokrivanje ličnih troškova.

Foto: J. J. Guillen/EFE

Sančez pokušava da se distancira

Premijer već godinama pokušava da se distancira od bivšeg ministra. Abalos je 2021. napustio funkcije u vladi i vrhu stranke, a nakon što je ranije ove godine završio u pritvoru, Sančez je izjavio da je u njega nekada imao „političko poverenje“, ali da mu je „sa ličnog stanovišta bio potpuni stranac“.

Ipak, takve izjave nisu ublažile utisak da se korupcionaške afere sve više približavaju premijerovom okruženju.

Dodatni teret za vladajuću stranku predstavljaju i druge istrage koje uključuju istaknute socijaliste, kao i nedavni pretres sedišta partije u okviru odvojene istrage o prevarama.

Vlada osuđuje korupciju

Iz kabineta premijera poručeno je da vlada „nedvosmisleno žali i osuđuje ponašanja koja su jasno narušila osnovne principe javne odgovornosti“.

U saopštenju se dodaje da vlada ostaje posvećena izgradnji „uzorne Španije u kojoj se korupcija ne pozdravlja i ne toleriše“.

Presuda Abalosu završava tek prvi deo šireg slučaja. Pred španskim Nacionalnim sudom vode se odvojeni postupci koji se odnose na navodno nameštanje ugovora za javne radove u zamenu za provizije, a u istrazi se pominju i druga visoka imena iz Socijalističke partije.

Za Sančeza, koji se već suočava sa krhkom parlamentarnom većinom i sve većim nepoverenjem javnosti, ova presuda dolazi u posebno nezgodnom trenutku. Iako formalno nije optužen, politička šteta je već učinjena: pitanje odgovornosti premijera za ljude koje je sam doveo na najviše funkcije sve je glasnije u centru španske politike.