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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskineće prisustvovati konferenciji o obnovi Ukrajine zakazanoj za 25. i 26. jun u Gdanjsku, kako bi se događaj održao „bez nepotrebne politizacije i skandala“, rekao je danas portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihiji.

„Odluka da premijer predvodi ukrajinsku delegaciju na toj konferenciji je apsolutno opravdana. Cilj je da se osigura da konferencija ostane u pragmatičnom, ekonomskom i odgovarajućem okviru, bez nepotrebne politizacije ili skandala“, rekao je Tihiji, preneo je Tass.

Prethodno je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila da će ona, a ne Zelenski, predvoditi ukrajinsku delegaciju na konferenciji u Gdanjsku, na šta je premijer Donald Tusk izjavio je da „nije razočaran“, jer će konferencija biti konstruktivnija bez Zelenskog.

Učešće ukrajinskog predsednika na konferenciji dovedeno u pitanje zbog tenzija u poljsko-ukrajinskim odnosima, nakon što je Zelenski 26. maja jednu jedinicu ukrajinske vojske imenovao „Heroji UPA“, po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji koja je u Drugom svetskom ratu sarađivala sa nacistima, a njeni pripadnici su ubili više desetina hiljada Poljaka.

Zbog toga je poljski predsednik Karol Navrocki odlučio da Zelenskom oduzme najviše državno odlikovanje - Orden Belog orla.