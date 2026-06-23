Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskineće prisustvovati konferenciji o obnovi Ukrajine zakazanoj za 25. i 26. jun u Gdanjsku, kako bi se događaj održao „bez nepotrebne politizacije i skandala“, rekao je danas portparol ukrajinskog Ministarstva spoljnih poslova Georgij Tihiji.

„Odluka da premijer predvodi ukrajinsku delegaciju na toj konferenciji je apsolutno opravdana. Cilj je da se osigura da konferencija ostane u pragmatičnom, ekonomskom i odgovarajućem okviru, bez nepotrebne politizacije ili skandala“, rekao je Tihiji, preneo je Tass.

Prethodno je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila da će ona, a ne Zelenski, predvoditi ukrajinsku delegaciju na konferenciji u Gdanjsku, na šta je premijer Donald Tusk izjavio je da „nije razočaran“, jer će konferencija biti konstruktivnija bez Zelenskog.

Učešće ukrajinskog predsednika na konferenciji dovedeno u pitanje zbog tenzija u poljsko-ukrajinskim odnosima, nakon što je Zelenski 26. maja jednu jedinicu ukrajinske vojske imenovao „Heroji UPA“, po Ukrajinskoj ustaničkoj armiji koja je u Drugom svetskom ratu sarađivala sa nacistima, a njeni pripadnici su ubili više desetina hiljada Poljaka.

Zbog toga je poljski predsednik Karol Navrocki odlučio da Zelenskom oduzme najviše državno odlikovanje - Orden Belog orla.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlanetaZELENSKI LJUT ZBOG ODLUKE POLJSKE DA MU ODUZME ORDEN: "Ovo je deo izbornog procesa, Navrocki se bori protiv Tuska, to nema veze sa nama"
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaSVE DUBLJA KRIZA U ODNOSIMA UKRAJINE I POLJSKE: I bivši ukrajinski predsednik se odriče poljskog Ordena Beli orao!
profimedia0630008567.jpg
PlanetaSKANDAL U ODNOSIMA POLJSKE I UKRAJINE: Kijev "nije iskoristio priliku" da poništi odluku o imenovanju vojne jedinice koja je masakrirala Poljake
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaKAKAV ŠOK ZA ZELENSKOG: Ukrajinski predsednik vratio najviše odlikovanje Poljske! Masakr Poljaka glavni razlog skandala! (FOTO)
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaZELENSKOM SE ODUZIMA NAJVIŠE POLJSKO ODLIKOVANJE! Dramatična odluka Navrockog, evo zašto ukrajinski lider ostaje bez Ordena belog orla
Volodimir Zelenski Karol Navrocki
PlanetaPOLJSKI PREDSEDNIK OPTUŽIO ZELENSKOG DA SLAVI NACISTIČKE BANDITE I UBICE! Diplomatski rat Varšave i Kijeva, ukrajinski lider izbegao let iz Poljske!
Karol Navrocki Volodimir Zelenski