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Još nije jasno šta je izazvalo kvar

Još nije jasno šta je izazvalo kvar

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Saobraćaj Nemačke železnice(Deutsche Bahn) obustavljen je širom zemlje zbog kvara na radio-vezi. Privremeno su svi vozovi zadržani na stanicama.

To je uveče na upit novinske agencije DPA potvrdio portparol Nemačke železnice.

Prema njegovim navodima, ne radi digitalni železnički radio GSM-R. Tehničari punom snagom rade na otklanjanju kvara.

Šefica železnice: Još nije jasno šta je izazvalo kvar

Šefica železnice Evelin Pala rekla je za Bild: "Sada pokušavamo da vozove dovezemo do stanica kako bi putnici mogli da izađu. A onda moramo da rešimo problem, za koji još ne znamo šta ga je izazvalo".

Foto: BERND WEISSBROD / AFP / Profimedia

Prema informacijama Bilda, u nekoliko ICE vozova navodno su se čula obaveštenja da su svi vozovi, ne samo oni u daljinskom saobraćaju već i regionalni, zaustavljeni.

Prema podacima Nemačke železnice, vozovi se privremeno zadržavaju na pogodnim mestima dok se ne obezbedi bezbedan nastavak putovanja. Dolazi do kašnjenja i otkazivanja. Koliki će biti obim otkazivanja vozova i koliko će kvar trajati, nije poznato. Dodatne informacije biće objavljene čim to bude moguće.

Portparol kompanije Metronom Simon Mertens rekao je novinskoj agenciji AFP da kompanija očekuje da tokom ove noći više ništa neće saobraćati. Svim putnicima se savetuje da "danas definitivno više ne kreću na putovanje vozom" ili da potraže alternativna prevozna sredstva.