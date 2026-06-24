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Američki Senat je u utorak usvojio Rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koju je prethodno usvojio Predstavnički dom, čime je ukorio predsednika Donalda Trampa pozivajući na okončanje američkog rata protiv Irana.

Rezolucija je usvojena sa 50 glasova prema 48, pri čemu su se četiri republikanska senatora pridružila gotovo svim demokratama u podršci toj meri.

Senator Džon Feteraman, demokrata iz Pensilvanije, glasao je protiv rezolucije, dok dva republikanca nisu glasala.

Ova neobavezujuća mera predstavlja najoštriji simbolični otpor ratu u Iranu koji je do sada došao sa Kapitola.

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Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Predstavnički dom je ovog meseca usvojio istu meru, koju su predložile demokrate, a kojom se traži okončanje Trampovog rata u Iranu, što predstavlja retku opomenu upućenu američkom predsedniku.

Rezolucija "nalaže predsedniku da povuče američke oružane snage iz neprijateljstava protiv Irana, osim ako to nije izričito odobreno objavom rata ili odobrenjem Kongresa za upotrebu vojne sile protiv Irana".

Senat je devet puta ranije glasao o Rezoluciji o ratnim ovlašćenjima, ali nijedno od tih glasanja nije dostiglo prostu većinu potrebnu za usvajanje sve do utorka.

Glasanje dolazi u trenutku kada je nekoliko republikanskih senatora raskinulo sa Trampom zbog njegovog memoranduma o razumevanju s Iranom od 14 tačaka, uključujući predsednika senatskog Odbora za oružane snage, senatora Rodžera Vikera, republikanca iz Misisipija, senatora Toma Kotona iz Arkanzasa i Teda Kruza iz Teksasa, koji su mu se suprotstavili.

Kurir.rs/Rojters

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