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Meta napada bio kanal koji prati 40.000 pretplatnika

Meta napada bio kanal koji prati 40.000 pretplatnika

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Telegram kanal "Sergej Sobjanjin. Lični blog", povezan sa gradonačelnikom Moskve Sergejem Sobjanjinom, privremeno je hakovan 21. juna u večernjim časovima, posle čega je na njemu objavljeno više od 500 proukrajinskih poruka, prenosi Bild.

Među objavama su se našli slogani poput "Moskva će goreti" i "Slava Ukrajini", kao i pozivi za donacije namenjene nabavci ukrajinskih vojnih dronova.

Meta napada bio je kanal koji prati gotovo 40.000 pretplatnika, dok zvanični kanal moskovskog gradonačelnika, sa oko 358.000 pratilaca, nije bio kompromitovan. Kako navode nezavisni ruski mediji Mediazona i Meduza, u objavama su deljene veze za prikupljanje sredstava preko ukrajinske fondacije "Spilnota Sternenka".

Tehnički tim Sergeja Sobjanjina uspeo je da povrati kontrolu nad kanalom i ukloni sporne objave oko 15 minuta posle upada, a narednog jutra sadržaj je vraćen u uobičajeno stanje. Gradske vlasti Moskve za sada nisu komentarisale incident, niti je poznato ko stoji iza sajber napada.

Sergej Sobjanjin jedan je od bliskih saradnika ruskog predsednika Vladimir Putin i na čelu Moskve nalazi se od 2010. godine.

Poruke objavljene tokom upada nadovezuju se na nedavne ukrajinske napade na rusku energetsku infrastrukturu, kao i na ranije izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o mogućim posledicama rata po rusku teritoriju.

Zapadni analitičari ocenjuju da napadi na energetsku infrastrukturu, praćeni sajber operacijama, imaju snažan psihološki efekat jer rat i njegove posledice čine vidljivijim za milione građana Rusije.