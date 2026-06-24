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Rusija je optužila SAD da su odustale od posredničkih napora ka okončanju rata u Ukrajini nakon što je naizgled američki predsednik Donald Tramp ponovo počeo da se okreće Kijevu.

To navodi Fajnenšel tajms (FT) koji podseća da je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u utorak kazao da se SAD "izgleda udaljavaju od uloge objektivnog posrednika" u ratu i da su "zaboravile" na prošlogodišnje izjave samog Trampa koje su se približavale stavu Moskve.

- Umesto toga, Tramp je na prošlonedeljnom samitu G7 bio veoma impresioniran i oduševljen nedavnom ukrajinskom serijom vazdušnih dugog dometa na mete duboko unutar Rusije - kazala su dva izvora upoznata sa privatnim razgovorima vođenim među liderima na tom skupu u Francuskoj.

Tramp se na tom samitu takođe složio sa jačanjem sankcija na ruski energentski sektor.

Ti vazdušni udari, koji su se u međuvremenu intenzivirali napadima na vojne mete oko Moskve i rafineriju nafte na obodu ruske prestonice, obavljaju se uz pomoć američkih obaveštajnih podataka, za koje su se zapadni saveznici založili kod Trampa da nastavi da ih dostavlja Kijevu.

FT ocenjuje da su Lavrovljevi komentari bili najjasniji znak sve veće frustracije u Rusiji nakon što SAD nisu pomogle okončanju invazije koju je predsednik Vladimir Putin pokrenuo na Ukrajinu, koja je sada u petoj godini, pod uslovima koji su povoljni za Moskvu.

Lavrov je na konferenciji o spoljnoj politici u Moskvi izjavio da će se Rusija "usredsrediti na postizanje ciljeva (invazije) polazeći od ideje da su sve nade da SAD mogu biti iskren posrednik odavno propale".

Velika promena od marta

Sve do marta ove godine američki obaveštajni zvaničnici verovali su da Rusija ima prednost u ovom ratu.

Ali, poslednjih meseci su evropske diplomate primetile da su američki zvaničnici naizgled promenili stav i više ne smatraju da Moskva pobeđuje u ratu.

- Oni sigurno neće postići ciljeve koje su postavili prvog dana. Možda čak nikada neće biti u stanju da vojno postignu ciljeve koje sada zahtevaju u pregovorima - rekao je američki državni sekretar Marko Rubio na saslušanju u Senatu ovog meseca.

Visoki zvaničnici ukrajinske administracije kazali su za FT da vide naznake da je Tramp sve "zagrejaniji" po pitanju jačanje podrške Kijevu i da bi mogao da bude spremniji da izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat.

1/11 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na samitu G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

Oni ostaju skeptični u pogledu realizacije toga, napominjući da je predsednik SAD ranije davao obećanja koja nije ispunio i podsećaju na njegove nekadašnje laskave izjave o Putinu.

Ipak, oni si bili su oprezno optimistični nakon sastanaka između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Trampa i drugih lidera na marginama samita G7 i smatraju da je postignut napredak u vezi sa isporukama raketama za sisteme protivvazdušne odbrane (PVO) Patriot i davanja dozvole Kijevu za proizvodnju zapadnog oružja na teritoriji Ukrajine.

Neimenovani ukrajinski zvaničnik kazao je da će to zavisiti od daljih pregovora između Rustema Umerova, sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i američkih zvaničnika, tokom kojih bi trebalo da budu razrađeni detalji.

Isti izvor iz Kijeva je rekao da su Zelenski i Tramp dugo razgovarali tokom večere u frencuskom banjskom odmaralištu Evijan le Ben prošle nedelje.

Tramp je rekao Zelenskom da je impresioniran nedavnim "vojnim rezultatima" Kijeva.

1/9 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na samitu G7 u Francuskoj Foto: YOAN VALAT / POOL/EPA POOL

Zelenski je nakon sastanka rekao da su Tramp i Rubio "pozitivno odgovorili na pitanje dozvola" za rakete presretače Patriot i da se to desilo "po prvi put" do sada.

- Svi se slažu da sada imamo sve tehničke mogućnosti potrebne za početak proizvodnje raketa za sisteme Patriot. Sada je potrebno lično odobrenje predsednika Trampa - poručio je Zelenski.

On je naveo da šef Bele kuće "planira da zatraži od američkih odbrambenih kompanija da uspostave licenciranu proizvodnju raketa protivvazdušne odbrane u Evropi i Ukrajini".

Neuspešan Putinov poziv Trampu

Putin je ranije uspevao da osujeti napore Ukrajine i EU da ubede Trampa, pozivajući ga telefonom iz Kremlja uoči važnih savezničkih samita.

1/8 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp kasnio na jutarnju sednicu završnog dana samita G7 u Francuskoj Foto: Thibault Camus/AP, YOAN VALAT/EPA

Ali poziv ruskog predsednika na Trampov rođendan nekoliko dana pre samita G7 u Francuskoj izgleda da nije imao veliki efekat.

- Rusija bi trebalo da postigne dogovor. Rusija je izgubila ogroman broj ljudi, kao i Ukrajina - kazao je Tramp na samitu, tvrdeći da dve zemlje svakog meseca gube oko 25.000 vojnika.

FT navodi da su evropske prestonice iskoristile očiglednu promenu u Trampovom pogledu na sukob, a posebno njegovo shvatanje da ruska pobeda ne mora da bude nešto što je neizbežno, pa su insistirale na povećanju podrške Kijevu.

- Kada je Ukrajina pravilno snabdevena, mogu da ostvari stvarne operativne efekte. Ruske odbrambene linije nisu neprobojne - rekao je neimenovani visoki vojni zvaničnik NATO.

1/9 Vidi galeriju Samitu EU o Rusiji i Ukrajini prisustvaovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Foto: Omar Havana/AP, Geert Vanden Wijngaert/AP Pool, Marius Burgelman/AP

Moskva se mučila da pronađe odgovor na ukrajinski tehnološki napredak, koji je pomogao Kijevu u usporavanju napredovanja ruskih snaga na bojnom polju, dok je istovremeno nanosio veliku štetu infrastrukturi stotinama kilometara unutar teritorije Rusije.

Šta kaže Putin?

Na sastanku sa diplomcima vojne akademije u utorak, Putin je rekao da su ukrajinski napadi očajnički činovi zbog onoga što je tvrdio da je neuništiv napredak Rusije na frontu.

- Ti dronovi, napadi na civilnu infrastrukturu. Čemu služe? Da destabilizuju društvo... i stvore neku vrstu neizvesnosti u vezi sa dejstvima ruskih oružanih snaga - poručio je Putin.

1/40 Vidi galeriju Prvi susret Trampa i Putina na Aljasci Foto: Printskrin Youtube

Međutim, iza kulisa, prema rečima zapadnih diplomata i ljudi uključenih u napore za okončanje rata, ruska frustracija Amerikom raste od prošlog leta i samita Trampa i Putina na Aljasci.