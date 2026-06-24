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Kineski superračunar LineShine, razvijen u zemlji, postao je najbrži superračunar na svetu, čime se Kina prvi put posle devet godina vratila na vrh globalne rang-liste superračunara.

Na konferenciji ISC 2026, održanoj u Hamburgu u Nemačkoj, LineShine je ostvario kontinuirane performanse od 2,198 eksaflopsa i postao prvi superračunar na svetu koji je premašio granicu od dva eksaflopsa računarske snage.

Sistem je razvijen u Nacionalnom centru za superračunarstvo u Šenženu, a osmišljen je tako da objedini naučno računarstvo i veštačku inteligenciju na jedinstvenoj platformi. Kako veštačka inteligencija sve više dobija na značaju u naučnim istraživanjima, superračunari se razvijaju od alata za izvođenje simulacija ka infrastrukturi za obradu i otkrivanje podataka.

U osnovi sistema nalaze se samostalno razvijeni kineski procesori LX2, koji podržavaju i tradicionalno računarstvo i primene veštačke inteligencije.

Ovi čipovi sadrže i prvu kinesku memoriju velikog propusnog opsega domaće proizvodnje, koja omogućava prenos podataka približno deset puta brže u odnosu na konvencionalne procesore.