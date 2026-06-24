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Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da će inspekcija iranskih nuklearnih postrojenja biti obavljena u skladu sa memorandumom o razumevanju Vašingtona i Teherana.

Od rata Izraela i Irana u junu 2025. godine, Teheran ne dozvoljava međunarodnoj agenciji da vrši kontrole lokacija na kojima je bogaćivao uranijum.

SAD i Iran su u utorak dali kontradiktorne izjave o tome da li će biti obavljene inspekcije.

"Mogu da razumem političke izjave, one su deo stvarnosti, ali osnovna stvar na koju bih želeo da vas podsetim i skrenem pažnju jeste da postoji memorandum o razumevanju, koji su potpisala oba predsednika", rekao je Grosi na konferenciji za novinare u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukušima.

Rafael Grosi, generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Foto: MAX SLOVENCIK/EPA

On je dodao da u memorandumu eksplicitno piše da će aktivnosti u postrojenjima za nuklearni materijal biti pod nadzorom IAEA.

"Očigledno je da ćemo, da bismo to uradili, morati da izvršimo inspekciju. Da li će se to desiti prekosutra ili za nedelju dana ili za 10 dana, važno je, ali nije presudno. To će se desiti", izjavio je Grosi.

Iranska nuklearna elektrana Bušer Foto: Profimedia / ATTA KENARE / AFP, EPA/ Abedin Taherkenareh, Fonet

Iran dugo tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopskog karaktera, iako je jedina zemlja na svetu koja ima uranijum obogaćen do 60 odsto čistoće bez programa za razvoj nuklearnog oružja.

(Kurir.rs/Beta-AP)

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