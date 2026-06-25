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Paula Andrea Beltran Sandoval (41), koja je živela u Njujorku i radila kao medicinska sestra, tragično je preminula u Kolumbiji tokom operacije uklanjanja toksičnih filera iz zadnjice. Za ovaj zahvat izdvojila je oko 8.000 funti (oko 9.360 evra), nadajući se da će konačno rešiti zdravstvene probleme koje su joj izazvale ove opasne materije.

Fatalna operacija odigrala se 18. juna u jednoj klinici smeštenoj unutar tržnog centra "El Tesoro" u Medeljinu.

Borba za život na operacionom stolu

Svega 70 minuta nakon početka zahvata, situacija se naglo pogoršala i Paula je doživela kardiorespiratorni zastoj. Medicinski tim je odmah započeo reanimaciju i primenio elektrošokove.

Lekari su se lavovski borili za njen život duže od 40 minuta, Nažalost, reanimacija nije uspela i lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.

U trenutku kada je došlo do zastoja srca, hirurzi su već bili odmakli sa postupkom i radili na uklanjanju filera iz predela kuka.

Izvori prenose da Paula pre operacije nije imala nikakve poznate zdravstvene tegobe niti hronične bolesti.

1/7 Vidi galeriju Paula Andrea Beltran Sandoval, medicinska sestra koja je umrla na operacionom stolu tokom vađenja filera iz zadnjice Foto: Facebook

Zašto su biopolimeri zabranjeni?

Paula, koja je inače rodom iz Medeljina, rezervisala je termin nedeljama unapred. Na ovaj korak se odlučila tek kada je počela da oseća ozbiljne posledice ranije ubrizganih materijala.

Ubrizgavanje biopolimera u estetske svrhe strogo je zabranjeno zakonom u Kolumbiji, a ilegalno je i u Velikoj Britaniji, kao i u većem delu sveta. Ove supstance nose ekstremne zdravstvene rizike, uključujući nekrozu (izumiranje tkiva), migraciju materijala kroz organizam i sepsu.

Istraga i crna statistika Medeljina

Lokalna policija je odmah pokrenula zvaničnu istragu. Specijalisti iz Nacionalnog instituta za sudsku medicinu i forenziku obaviće kompletnu obdukciju kako bi precizno utvrdili uzrok smrti.

Paralelno sa tim, zdravstvene vlasti će detaljno proveriti medicinsku dokumentaciju klinike, važenje radnih licenci i stručne kvalifikacije zaposlenih.

Kako prenosi kolumbijski list El Colombiano, ovo je već druga tragedija tokom estetskih zahvata u Medeljinu u kratkom vremenskom periodu. U februaru je Karolina Merčan Haramiljo (30) preminula pod sličnim okolnostima u jednom kozmetičkom centru u četvrti El Poblado.

Inače, region Antiokija važi za apsolutni epicentar estetske hirurgije u Kolumbiji, gde se svakodnevno nudi i izvodi ogroman broj najrazličitijih kozmetičkih procedura.