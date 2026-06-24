Rusi lansirali više od 100 dronova na Ukrajinu, imali 6 pogodaka, bespilotne letelice poletele iz unutrašnjosti Rusije, ali i sa Krima
OSUJEĆENA VELIKA VEĆINA VAZDUŠNIH UDARA
RUSI LANSIRALI VIŠE OD 100 DRONOVA NA UKRAJINU, IMALI 6 POGODAKA Bespilotne letelice poletele iz unutrašnjosti Rusije, ali i sa Krima
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Ruske snage su tokom noć napale Ukrajinu 101 dronom različitih tipova od kojih je njih 95 oboreno.
Snage protivvazdušne odbrane presrele su 95 bespilotnih letelica, a zabeleženo je šest pogodaka na pet lokacija, saopštilo su vazduhoplovne snage Ukrajine.
Foto: Anelo/Shutterstock
Dronovi su lansirani iz ruskih gradova Orelj, Kursk i Primorsko-Ahtarsk, kao i iz Čaude i Gvardejskog na okupiranom Krimu, prenosi Ukrajinska pravda.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)
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