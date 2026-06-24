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„Kineska podrška stranim investicijama nije samo na papiru, već se ogleda u konkretnim merama i rešavanju stvarnih problema, što nam daje dodatno poverenje da produbimo svoje prisustvo u Kini“, izjavila je Cai Jan, viša potpredsednica kompanije Novo Nordisk, tokom 4. Kineskog međunarodnog sajma lanaca snabdevanja u Pekingu.

U intervjuu za Kinesku medijsku grupu, ona je komentarisala „Akcioni plan za korišćenje stranih investicija radi stabilizacije i unapređenja kvaliteta razvoja“, koji je kineska vlada objavila 22. juna.

Međunarodna javnost ocenjuje da ovaj važan dokument, predstavljen na početku perioda 15. petogodišnjeg plana, šalje jasan signal o daljem proširenju otvaranja Kine na visokom nivou, stvarajući povoljnije uslove za strane investicije i njihovo dugoročno ukorenjivanje na kineskom tržištu.

U aktuelnim međunarodnim okolnostima značaj ovog plana postaje još izraženiji. Geopolitičke tenzije, rast unilateralizma i protekcionizma, kao i pritisci na globalne prekogranične investicije, stvaraju neizvesnost na svetskom tržištu. U takvom okruženju Kina nastavlja da širi institucionalno otvaranje i pruža stabilno okruženje za međunarodne investitore.

Petnaesti petogodišnji plan predviđa dalje unapređenje politike otvaranja i snažnije privlačenje stranog kapitala, dok ovaj akcioni plan predstavlja konkretnu realizaciju tih ciljeva. Njime se stranim kompanijama nude nove tržišne prilike i širi prostor za razvoj.

Plan sadrži 15 mera raspoređenih u pet ključnih oblasti: proširenje pristupa tržištu, unapređenje uslova za investiranje, jačanje promocije investicija, poboljšanje sistema usluga i podrške stranim investitorima, kao i optimizaciju upravljanja stranim investicijama.

Poseban akcenat stavljen je na sektore koji su od velikog značaja kako za kinesku, tako i za globalnu privredu, uključujući uslužne delatnosti. Na taj način plan nastoji da uskladi razvojne potrebe Kine sa očekivanjima međunarodnih investitora i podstakne zajednički razvoj.

Jedna od najvažnijih oblasti odnosi se na unapređenje sistema podrške stranim investitorima. Plan predviđa potpunu primenu nacionalnog tretmana za preduzeća sa stranim kapitalom, podršku njihovom učešću u programima podsticanja potrošnje, kao i dalje unapređenje poslovnog okruženja.

Ove mere doprineće stvaranju ravnopravnih uslova konkurencije za strane kompanije u Kini, efikasnijem rešavanju njihovih konkretnih problema i jačanju poverenja globalnih investitora u kinesko tržište.