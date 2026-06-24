BIZARNA SMRT SVEŠTENIKA! Omiljeni paroh preminuo nakon službe, vernici u šoku: "Pogodilo nas je kao grom iz vedra neba"
Slovenački sveštenik Robert Emeršič je preminuo od uboda osa, potvrdila je na Fejsbuku parohija Svetog Josifa Delavca Rače. Napisali su da ga je osa ubola tokom svete mise u Planici.
- U nedelju, 14. juna 2026. godine, kao grom iz vedra neba pogodila nas je vest da je naš paroh Robi preminuo od reakcije na ubod osa tokom svete mise u Planici. Odjednom smo se našli suočeni sa potpuno novom i teškom situacijom. Bilo je potrebno organizovati sve vezano za oproštaj, sahranu, molitve i svete mise u parohijama - napisali su.
Zahvalili su svim građanima koji su se molili i koji će se moliti za sveštenika.
- Hvala svima koji su pomogli u organizaciji i sprovođenju njegovog oproštaja u parohijskoj crkvi u Framu i Račama i sahrane u Hoču. Hvala svim sveštenicima koji su učestvovali u svetoj misi u utorak u Račama, gde smo se mogli oprostiti od njega. Gde je voleo da bude, kod oltara tokom svete mise koju je toliko voleo da slavi - napisali su.
Biskup Janez Kozinc je predvodio misu u Račama, a nadbiskup Alojz Cvikl je vodio misu zaupokojenu i sahranu.
- Hvala moliocima, pevačima i ljudima koji su ga doneli u obe crkve. Hvala svima koji su učestvovali u njegovom oproštaju u Framu, Račama i Hočama. Posebna zahvalnost gospodinu Samu Repolušeku na odabranim i dirljivim rečima oproštaja. Hvala Foto Brbre iz Slovenske Bistrice što su nam izradili i poklonili komemorativne kartice u veoma kratkom roku. Hvala cvećari Mateji na prelepim cvetnim aranžmanima i Pogrebnom zavodu Maribor na dostojanstvenoj organizaciji poslednjeg oproštaja - napisali su.
Hvala dekanu i župniku u Hočama, vl. Alojzu Petriču, na svoj podršci u ovim teškim vremenima za naše dve parohije. Dekan se pobrinuo da se odsluže sve svete mise koje su već bile zakazane u našim parohijama. Hvala svim sveštenicima koji pomažu u služenju misa. Hvala svakom od vas na svem dobrom što ste učinili i što ćete učiniti za naše dve parohije. Život u obe parohije teče dalje, ali verovatno drugačije nego ranije, dok je Robi bio sa nama. Na svima nama je da se ujedinimo i pobrinemo da naše parohije funkcionišu još bolje, jer je to bila Robijeva želja. Dragi parohe Robi, počivaj u miru - zaključili su u saopštenju.