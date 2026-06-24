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Američki Senat, u kojem većinu drže republikanci, odobrio je meru kojom se zahteva da predsednik Donald Tramp obustavi rat u Iranu ili zatraži odobrenje Kongresa pre nego što nastavi vojnu akciju.

BBC navodi da je rezolucija, ipak uglavnom simboličnog karaktera jer, uprkos tome što je prošla oba doma Kongresa, neće biti poslata Trampu na razmatranje i potpis i nema zakonsku snagu.

Šačica republikanaca pridružila se demokratama u glasanju u utorak koje je završeno sa 50-48 odnosom glasova u korist rezolucije.

Istu meru je usvojio Predstavnički dom Kongresa ranije ovog meseca.

Tramp je kritikovao rezoluciju, nazivajući je "loše tempiranom i besmislenom".

Foto: Profimedia

Dakle, imam Iran na 'konopcima', spreman da padne... a američki Senat odlučuje da glasa... Ovi senatori su mi samo otežali posao, ali ću ga završiti, na ovaj ili onaj način, jer ga uvek završim! - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

Ovo je prvi put da su oba doma Kongresa u vezi sa ratnim ovlašćenjima predsednika SAD odobrila ono što Amerikanci zovu concurrent resolution, odnosno rezolucijom o koje se slažu i republikanci i demokrate i koja izražava raspoloženje ili volju Kongresa, za razliku od drugih zakonodavnih mera koje se dostavljaju predsedniku na potpis.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp predstavio novi predsednički avion Air Force One, poklon od Katara Foto: screenshot X/WhiteHouse

Analitičarka za Bliski istok Laura Blumenfeld ocenila je za BBC da su senatori ovom rezolucijom "više pljesnuli (Trampa) po ruci nego što su mu stavili lisice, jer nije pravno obavezujuća".

Ona je ipak dodala da misli da rezolucija "odražava raspoloženje američkog naroda".

1/7 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa o Iranu uz ministra rata Pita Hegseta i vojne zvaničnike Foto: JIM LO SCALZO/EPA, Julia Demaree Nikhinson/AP, Mark Schiefelbein/AP

CNN navodi da su se četiri republikanska senatora - Rend Pol, Suzan Kolins, Lisa Murkovski i Bil Kasidi - pridružili demokratama u glasanju za rezoluciju, ali takođe naglašava da ona ne zahteva potpis predsednika i nema zakonsku snagu.