Slušaj vest

Francuska je prijavila prvi slučaj ebole od početka najnovije epidemije nakon što je lekar koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo testiran pozitivno na taj virus.

- Doktor se vratio iz humanitarne misije - saopštilo je Ministarstvo zdravlja Francuske.

Navodi se da je "pacijent izolovan i vlasti prate kontakte" koje je imao.

U saopštenju se dodaje da je rizik po opštu evropsku populaciju nizak.

Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je objavila da je epidemija ebole u ​​DR Kongu, gde je više od 1.000 ljudi zaraženo virusom, a od njega umrlo 267 osoba, imala najveći broj potvrđenih slučajeva u prvom mesecu od bilo kojeg dosadašnjeg pojavljivanja ove ​​bolesti.

Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Skaj njuz prenosi najnovije podatke vlasti DR Konga da je broj potvrđenih slučajeva ebole danas povećan na 1.094, uključujući 277 smrtnih slučajeva.

(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaVIŠE OD 70 LEKARA ZARAŽENO OPAKOM BOLEŠĆU, 17 PREMINULO: Epidemija još nije dosegla vrhunac, može trajati i godinu dana! Oglasila se SZO
x08 AP Moses Sawasawa.jpg
PlanetaŠEF SZO STIGAO U KINŠASU: "HOĆU DA POKAŽEM DA NISTE SAMI" Gebrejesus u glavnom gradu Demokratske Republike Kongo kako bi podržao borbu protiv epidemije EBOLE
x01 AP Samy Ntumba Shambuyi.jpg
Planeta"NE MOGU DA SE IZOLUJU ZARAŽENI OD EBOLE DOK PADAJU BOMBE" Šef SZO pozvao na prekid vatre u Kongu kako bi se suzbila epidemija (FOTO)
x03 AP Moses Sawasawa.jpg
PlanetaSNIMCI HAOSA, OVAKO SU SPALJENI ŠATORI ZA IZOLACIJU OD EBOLE! Policija puca da rastera masu koja je došla po leš zaraženog; SZO: 177 mrtvih u Kongu (FOTO/VIDEO)
Ebola 12121.jpg