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Francuska je prijavila prvi slučaj ebole od početka najnovije epidemije nakon što je lekar koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo testiran pozitivno na taj virus.

- Doktor se vratio iz humanitarne misije - saopštilo je Ministarstvo zdravlja Francuske.

Navodi se da je "pacijent izolovan i vlasti prate kontakte" koje je imao.

U saopštenju se dodaje da je rizik po opštu evropsku populaciju nizak.

1/12 Vidi galeriju Epidemija ebole u DR Kongo Foto: Moses Sawasawa/AP

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je objavila da je epidemija ebole u ​​DR Kongu, gde je više od 1.000 ljudi zaraženo virusom, a od njega umrlo 267 osoba, imala najveći broj potvrđenih slučajeva u prvom mesecu od bilo kojeg dosadašnjeg pojavljivanja ove ​​bolesti.

1/19 Vidi galeriju Ebola u DR Kongo, spaljeni šatori za izolaciju zaraženih Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP, Moses Sawasawa/AP

Skaj njuz prenosi najnovije podatke vlasti DR Konga da je broj potvrđenih slučajeva ebole danas povećan na 1.094, uključujući 277 smrtnih slučajeva.