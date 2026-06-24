PRVI SLUČAJ EBOLE U FRANCUSKOJ, LEKAR HUMANITARAC STIGAO IZ KONGA! Vlasti u Parizu objavile da je "pacijent izolovan" i navele koliki je ovo RIZIK PO EVROPU
Francuska je prijavila prvi slučaj ebole od početka najnovije epidemije nakon što je lekar koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo testiran pozitivno na taj virus.
- Doktor se vratio iz humanitarne misije - saopštilo je Ministarstvo zdravlja Francuske.
Navodi se da je "pacijent izolovan i vlasti prate kontakte" koje je imao.
U saopštenju se dodaje da je rizik po opštu evropsku populaciju nizak.
Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je objavila da je epidemija ebole u DR Kongu, gde je više od 1.000 ljudi zaraženo virusom, a od njega umrlo 267 osoba, imala najveći broj potvrđenih slučajeva u prvom mesecu od bilo kojeg dosadašnjeg pojavljivanja ove bolesti.
Skaj njuz prenosi najnovije podatke vlasti DR Konga da je broj potvrđenih slučajeva ebole danas povećan na 1.094, uključujući 277 smrtnih slučajeva.
(Kurir.rs/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)